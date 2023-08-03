Что будет, если съесть дыню с медом, и какие могут быть последствия — объясняет врач

Конец лета изобилует разнообразием свежих витаминов на прилавках. Хрустящие яблоки, спелые груши, сладкий виноград и, конечно, дыня. Ее любят за сочность, вкус и пользу.

О совместимости этой ягоды с другими продуктами говорят очень многое. Особенно часто поднимается вопрос о том, как ведет себя в нашем организме дыня с медом. Что будет, если съесть дыню с медом и какими могут быть последствия — читай в материале.

Что будет, если съесть дыню с медом ребенку: объясняет врач

Дыня с медом является популярным десертом, но возникает вопрос: можно ли их употреблять вместе и какие могут быть последствия? Разбираем вместе с педиатром Еленой Власовой.

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Существует много мнений на этот счет. Американская академия педиатров не рекомендует употреблять мед детям до 12 месяцев, потому что может быть риск возникновения в этом возрасте ботулизма, дыню тоже рекомендовано давать после 12 месяцев.

Что будет, если съесть дыню с медом взрослому человеку

Эксперт отмечает, что детям старшего возраста и взрослым комбинация этих продуктов разрешена. Но мы не должны забывать об индивидуальной непереносимости этих продуктов.

Последствиями такой трапезы могут быть:

вздутие;

боль в животе;

диарея.

Также после приема этих двух продуктов значительно повышается уровень глюкозы в крови (это нужно знать людям, больным сахарным диабетом) и могут возникать аллергические реакции в виде крапивницы или отека Квинке.

Какие еще есть противопоказания и вред дыни

Лучше не совмещать дыню вместе с кисломолочными продуктами, ведь это может спровоцировать кишечное расстройство. Не рекомендуют ее также запивать огромным количеством воды. Она имеет высокий гликемический индекс, способствующий пробуждению голода.

Поэтому следует определить противопоказания:

сахарный диабет;

воспаление желудка и кишечника;

индивидуальная непереносимость компонентов дыни.

Лучшие дыни можно выбирать не только для употребления в пищу, но и для вкусного варенья на зиму. Мы поделились одним из самых вкусных рецептов варенья из дыни.

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