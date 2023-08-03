Що буде, якщо з’їсти диню з медом, і які можуть бути наслідки — пояснює лікарка

Кінець літа буяє різноманітністю свіжих вітамінів на прилавках. Хрусткі яблука, стиглі груші, солодкий виноград і, звичайно, диня. ЇЇ люблять за соковитість, смак та користь.

Про сумісність цієї ягоди з іншими продуктами говорять дуже багато. Особливо часто піднімається питання про те, як поводиться в нашому організмі диня з медом. Що буде, якщо з’їсти диню з медом, і якими можуть бути наслідки — читай в матеріалі.

Що буде, якщо з’їсти диню з медом дитині: пояснює лікарка

Диня з медом є популярним десертом, але постає питання: чи можна їх вживати разом і які можуть бути наслідки? Розбираємось разом з педіатринею Оленою Власовою.

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Існує багато думок з цього приводу. Американська академія педіатрів не рекомендує вживати мед дітям до 12 місяців, через те, що може бути ризик виникнення в цьому віці ботулізму, диню теж рекомендовано давати після 12 місяців.

Що буде, якщо з’їсти диню з медом дорослій людині

Експертка зазначає, що дітям старшого віку та дорослим комбінація цих продуктів дозволена. Але ми не повинні забувати про індивідуальну непереносність щодо цих продуктів.

Наслідками такої трапези можуть бути:

здуття;

біль в животі;

діарея.

Також після приймання цих двох продуктів значно підвищується рівень глюкози в крові (це потрібно знати людям хворим на цукровий діабет) та можуть виникати алергічні реакції у вигляді кропив’янки або набряку Квінке.

Які ще є протипоказання і шкода дині

Краще не поєднувати диню разом з кисломолочними продуктами, адже це може спровокувати кишковий розлад. Не радять її також запивати великою кількістю рідини. Вона має високий глікемічний індекс, який сприяє пробудженню голоду.

Тому варто визначити протипоказання:

цукровий діабет;

запалення шлунка і кишечника;

індивідуальна непереносність компонентів дині.

Найкращі дині можна обирати не лише для споживання, а й для смачного варення на зиму. Ми поділилися одним з найсмачніших рецептів варення з дині.

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