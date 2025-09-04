Что будет, если не сделать паспорт в 14 лет — какой штраф и при каких условиях придется заплатить

Согласно нормам современного законодательства, каждый гражданин Украины в 14 лет должен оформить свой первый паспорт. Он имеет вид ID-карты и выдается сроком на четыре года. Обязательное ли это правило и что будет, если не сделать паспорт в 14 лет — узнай из материала.

Обязательно ли делать паспорт в 14 лет

Государственная миграционная служба Украины объясняет: паспорт в виде ID-карты должен оформить каждый гражданин Украины, которому исполнилось 14 лет. Подобный закон действует в большинстве стран мира, и Украина не исключение.

Считается, что 14 лет — это возраст, когда подросток может отвечать за свои решения и (в том числе) выбирать место жительства.

Первый паспорт выдают сроком на 4 года, а в 18 его нужно обменять. Действие нового паспорта будет продолжаться 10 лет. Первая замена через более короткий срок объясняется тем, что с 14 до 18 подросток быстро растет и его внешность меняется.

Первый паспорт нужно начать оформлять не позже, чем через месяц после того, как ребенку исполнится 14 лет.

Для этого нужно обратиться в Государственную миграционную службу Украины по своему месту жительства, в ЦНАП (Центр предоставления административных услуг), или в Центр обслуживания Паспортный сервис ГП Документ.

Что будет, если не сделать ID-карту вовремя — расскажем дальше.

Какой будет штраф, если не оформить паспорт в 14 лет

Портал Факты ICTV разбирался, что будет если не сделать ID-карту в 14 лет и получил консультацию у юриста Анны Златиной.

Специалист пояснила, что в части 2 статьи 21 ЗУ О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, четко указано, что гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, обязан получить паспорт. И это не право, а именно обязанность. То есть статья закона не оставляет выбора: получать паспорт в 14-летнем возрасте, или нет.

Если же человек не выполняет постановление и не получает ID-карту в 14 лет, его могут наказать: привлечь к административной ответственности.

Сначала можно ожидать предупреждения. Но если в течение года после предупреждения документ не будет оформлен, правонарушителя ждет новое привлечение к ответственности. На этот раз придется заплатить штраф от 17 до 51 гривны.

