Стиль життя

Що буде, якщо не зробити паспорт у 14 років — який штраф і за яких умов доведеться заплатити

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Вересня 2025, 18:30 3 хв.
Що буде, якщо не зробити паспорт у 14 років — який штраф і за яких умов доведеться заплатити
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь