Що буде, якщо не зробити паспорт у 14 років — який штраф і за яких умов доведеться заплатити

Згідно з нормами сучасного законодавства, кожен громадянин України у 14 років має оформити свій перший паспорт. Він має вигляд ID-картки й видається строком на чотири роки. Чи обов’язкове це правило, і що буде, якщо не зробити паспорт в 14 років — дізнайся з матеріалу.

Чи обов’язково робити паспорт в 14 років

Державна міграційна служба України пояснює: паспорт у вигляді ID-картки має оформити кожен громадянин України, якому виповнилося 14 років. Подібний закон діє у більшості країн світу, і Україна — не виключення.

Вважається, що 14 років — це вік, коли підліток може відповідати за свої рішення і (серед іншого) обирати місце проживання.

Перший паспорт видають строком на 4 роки, а у 18 його потрібно обміняти. Дія нового паспорта триватиме 10 років. Перша заміна через коротший термін пояснюється тим, що з 14 до 18 підліток швидко росте і його зовнішність змінюється.

Перший паспорт потрібно почати оформлювати не пізніше ніж через місяць після того, як дитині виповниться 14 років.

Для цього потрібно звернутися до Державної міграційної служби України за своїм місцем проживання, до ЦНАПу (Центру надання адміністративних послуг), або до Центру обслуговування Паспортний сервіс ДП Документ.

Що буде, якщо не зробити ID-картку вчасно — розкажемо далі.

Який буде штраф, якщо не зробити паспорт в 14 років

Портал Факти ICTV розбирався, що буде якщо не зробити ID-картку в 14 років і отримав консультацію у юристки Анни Златіної.

Фахівчиня пояснила, що у частині 2 статті 21 ЗУ Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, чітко вказано, що громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт. І це не право, а саме обов’язок. Тобто стаття закону не лишає вибору: отримувати паспорт в 14 річному віці, чи ні.

Якщо ж особа не виконує постанову і не отримує ID-картку в 14 років, її можуть покарати: притягнути до адміністративної відповідальності.

Спочатку можна чекати на попередження. Але якщо протягом року після попередження документ не буде оформлений, на правопорушника чекає нове притягнення до відповідальності. Цього разу доведеться сплатити штраф від 17 до 51 гривні.

