Одни — влюбленные, другие — нещастные? Как 14 февраля может способствовать стигматизации людей без пары

14 февраля — праздник всех влюбленных, или другими словами — День святого Валентина. Традиционно в этот февральский вечер сотни, тысячи пар гуляют по любимым местам, дарят друг другу подарки, влюбленные признаются в чувствах друг другу, а вокруг все наполнено сердечками, цветами, мягкими игрушками.

И в этой толпе окутанных любовью людей идет несколько “без пары”. Они несчастны, одиноки, депрессивны и… тебе также знакома эта стигматизация и разделение людей на “счастливых” и “несчастных” на 14 февраля? Что ж, тогда пора развеять мифы о тех, кто не выделяет этот один день из других в году!

Ибо на самом деле любовь хоть и является прекрасной частью жизни, однако она точно не должна разделять нас на влюбленных и тех, кто не получит валентинку, а значит — одиноких. И быть без пары — не равно быть одинокими, потерянными половинками.

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Как 14 февраля может способствовать стигматизации одиноких людей, почему День святого Валентина можно праздновать в кругу близких и в одиночестве и что делать, если этот день в году становится для тебя настоящим испытанием — рассказываем дальше.

14 февраля: день влюбленных или день одиноких?

Традиционно 14 февраля считается Днем всех влюбленных. Но, очень трудно подстроить свою жизнь так, чтобы в это утро получить кофе в постель или найти подброшенную валентинку в своей сумке.

Из-за сильного давления со временем возник другой, неофициальный праздник в противовес Дню влюбленных — День празднования одиночества, или День благодарения. Его отмечают 15 февраля. Традиционно этот день посвящают себе, волонтерству и любви ко всем ближним.

Однако что сделало 14 февраля столь популярным и конвенционально необходимым для всех людей? На это повлияло множество факторов. Например, маркетинг и навязывание общественной культурой просто необходимость празднования дня романтики.

В статье Гендер в деталях Эмма Антонюк как-то писала: в школьные времена она сама себе писала валентинки, подделывая почерк, чтобы не выглядеть на фоне других одноклассниц “не такой”.

— Ежегодно в канун Дня святого Валентина учителя обустраивали “стену любви”. Для меня это была “стена плача”. К ней прикрепляли огромный картонный конверт в форме сердца. В течение недели мы наполняли его валентинками, подписывая их именами одноклассников и одноклассниц.

Я подписывала картонные сердечки сама себе, меняя чернила и имитируя почерки. В конце концов это были единственные сердечки, которые я получала, — отмечала Эмма Антонюк.

И это прямое доказательство того, как массовая культура влияет на восприятие себя. Особенно, когда это касается детей.

День святого Валентина: проблематика и дискуссии

В мои школьные годы классная руководительница также делала что-то вроде “стены любви-плача”, о которых упоминала Эмма Антонюк.

Мне было проще — так, до седьмого класса я получала валентинки от одноклассников. Однако я помню отчаяние и слезы в глазах моих одноклассниц, которым не доставалось ни одного бумажного сердечка. Выращенные в семьях, где пропаганда ранней женитьбы и “счастья с любимым” была сверхмощной, нам всем было тяжело.

Ибо когда твою ценность и целостность измеряют в наличии поклонников — ты так или иначе будешь чувствовать себя нездорово. Потому что здесь “или пан, или пропал”.

В конце концов силу давления Дня святого Валентина начала чувствовать и я, когда в какой-то момент перессорилась со всеми одноклассниками в восьмом классе. Это был первый год, когда валентинку я получила только от мамы.

Чувство ненужности появилось еще раз, когда закончились мои отношения — как раз перед 14 февраля.

Практический психолог Анастасия Саска говорит: этот праздник преимущественно ассоциируется с любовью, влюбленностью, поэтому однозначно может влиять на эмоциональное состояние тех? кто находится без пары.

— Часто, люди без пары люди могут романтизировать отношения и все, что в них происходит. От идеализации мира в отношениях до сравнений такой жизни со своей.

Следовательно, появляется чувство одиночества, — говорит психолог.

В сообществе Вікна-новини мы провели опрос среди читателей, чувствуют ли они себя одинокими в День святого Валентина.

Через несколько часов читатели Вікон дали ответы на вопросы. Так, 29% опрошенных утвердительно ответили, что чувствуют себя одинокими в этот день, а еще 17% отметили, что иногда чувствуют одиночество 14 февраля.

Вместе с тем я уже отмечала выше, что День святого Валентина является также копродукцией культуры и маркетинга. И вот только недавно задумалась, какое финансовое давление испытывают в этот день мужчины, которые (не) должны удивить свою пару подарком, походом в ресторан или необычными эмоциями.

Конечно, женщины также дарят подарки своим любимым людям — но в патриархальном обществе больше ожиданий возлагают именно на мужчин и юношей.

Проблема распространяется не только на одиноких, людей без пары: часто День святого Валентина становится “обязанностью” для пар. Сакрализация праздника заставляет делать вещи, обычно не вызывающие восторга или притока романтических чувств.

В 2021 году Gradus Research провело исследование до 14 февраля. 36% опрошенных заявили, что для них День святого Валентина — возможность провести время со своим любимым человеком. А 8% заявили, что это — день получения долгожданного подарка.

В такой парадигме действительно возникает вопрос: а что делать тем, кому не дарят плюшевые сердца или бумажные открытки-валентинки? Эти люди — одиноки?

Опять нет, потому что, к сожалению, одиночество может постичь тебя и в отношениях. Это ощущение не подчиняется наличию или отсутствию партера, но внешние факторы словно навязывают тебе: если ты без пары, то в этот день лучше сиди дома и плачь из-за этого.

Как День святого Валентина стигматизирует часть людей

Некуда правды деть — часть людей хотя бы раз в жизни чувствовала негатив во время упоминания о Дне святого Валентина.

Ибо когда для одних это — об объятиях и поцелуях, для других — день, когда хочется взять дополнительную задачу на работе и не выходить во внешний мир.

Особенно — ведь цифровизация! — не хочется заходить в социальные сети.

Я спросила своих друзей, как они относятся ко Дню святого Валентина. Отмечу, что среди них как те, которые сейчас находятся в отношениях, так те, кто нет.

Станислав убежден, что 14 февраля — это хороший маркетинговый ход.

— 14 февраля не вызывает во мне очень романтических вибраций, потому что когда я стал более осознанным, то понял, насколько это хороший маркетинговый ход. Хотя исторический бекграунд этого праздника, а именно легенда об итальянском священнике Валентине, нравилась мне еще со школы.

В моем случае не было никакой стигматизации человека без пары на 14 февраля, поскольку обычно этот день я проводил в кругу платонически близких мне людей, поэтому одиночества или других неприятных чувств в этот день я не испытывал, — делится юноша.

Екатерина призналась, что действительно чувствует себя несколько одинокой, глядя на то, как все ходят парами в этот день.

— В общем, не отношусь к 14 февраля как к какому-то большому празднику, для меня это просто обычный день. Сейчас не нахожусь в отношениях, но в прошлом году на 14 февраля мы с парнем даже не праздновали, ведь у каждого были свои дела.

В целом же я считаю, что уделять внимание своей второй половинке стоит не только на 14 февраля, но и в любой другой день года.

Историй, когда специально искала пару на 14 февраля не было, однако иногда чувствую себя немного брошенной и одинокой, глядя на то, как все ходят парами, дарят подарки, устраивают романтические вечера, а у меня нет возможности этого сделать, ведь сейчас — не в отношениях.

С одной стороны, я счастлива за тех людей, у которых есть вторая половина, а с другой, 14 февраля как-то очень подчеркивает одиночество тех людей, которые не празднуют этот праздник, — заключает девушка.

Другая моя подруга, Александра, также добавила, что в более юном возрасте она сравнивала себя с другими девушками и переживала, что останется без эмоций и подарка в этот день, поскольку не имела партнера.

— Сейчас для меня это обычный день, поэтому не очень люблю и не сильно придаю значение этой дате. Да и пары никогда специально ко Дню святого Валентина я не искала.

Светлана поделилась: не имеет большой любви к этому дню. 14 февраля она воспринимает как самый обычный день.

— И никогда не понимала, почему вокруг этого дня такая огромная суета. Поскольку я отношусь к тому проценту людей, считающих, что романтические ужины, сюрпризы, подарки должны быть в отношениях независимо от даты.

Хотя в школе этот день большинство ждало: всем было интересно, сколько же анонимных открыток получишь, или — не получишь ни одной.

Историй по специальному поиску пары на 14 февраля у меня не было. Если нет пары — всегда есть хорошее проверенное вино и подружка, которая составит тебе компанию, — говорит девушка.

Олег Баранник тоже никогда не искал пары, чтобы с кем-то провести время 14 февраля. Но добавляет: этот день для него — о любви к близким и родным.

— В общем, к праздникам отношусь, как к маркетинговым ходам. Не в восторге от этого, когда нужно что-то праздновать и дарить на какую-нибудь дату. Поэтому даже на празднование дня рождения оглядываюсь. Но считаю праздники хорошим упоминанием о важном вокруг.

14 февраля — люблю. Этот праздник окрашен красивыми воспоминаниями крутых прогулок с друзьями, вкусных ресторанов и декораций. Но в прошлом и в этом году праздную со своей любовью, где атмосфера вокруг вдохновляет и отвлекает от всех дел. Но считаю, что праздновать любовь стоит в моменты, когда это чувствуешь, периодически, а не вспоминать об этом только на 14 число, — говорит он.

На вопрос, влияла ли как-то на него стигматизация людей без пары на День всех влюбленных, честно отвечает: нет, не было такого.

— Не понимал людей, которые каждое 14 февраля писали, что вот, не имеют половинок, катастрофа. При том, что люди, которые имели пару, спокойно праздновали.

Еще со школьных времен 14 февраля было для меня и моих друзей праздником не для “парочек”, а праздником всеобщей любви к родным, друзьям, где обычно присутствовал момент спиддейтинга (быстрые знакомства — ред.), поскольку в такой всеобъемлющей атмосфере любви и радостей было легче признаваться в любви, — говорит Олег.

Что делать в День святого Валентина “одиноким” людям

В самом деле, 14 февраля не определяет твою жизнь. Это интересное дополнение к рутине, однако устраивать праздники — как другим, так и себе — можно и нужно в любые дни.

Если массовое внимание ко Дню влюбленных вызывает у тебя негативные чувства, психолог Анастасия Саска советует улучшить свое настроение самостоятельно.

— Если ты оказался/(-ась) в такой ситуации, чтобы улучшить настроение можно устроить праздник для себя. Сделать день заботы о себе, встретиться с друзьями или просто заняться каким-нибудь любимым делом.

Когда у нас впервые появляются плохие переживания, они запускают цикл, где негативные мысли порождают соответствующее настроение, которое в свою очередь провоцирует еще больше негатива.

Поэтому важно прервать этот круг, чтобы не утонуть в плохом настроении, — говорит эксперт.

Я на собственном опыте убедилась, как важно заботиться о себе и слышать собственные эмоции. Так что если возникает печаль на праздник любви, составь план своего вечера, который не даст утонуть в негативе.

Устрой встречу с подругами и друзьями, в заведении или дома, за настольными играми или несложными закусками. Пойди в театр, цирк или просто в пешую прогулку. Найди интересный фильм и устрой вечер для себя: косметологические процедуры, массаж. Прочти интересную статью или книгу, рисуй или пиши на холсте. Попробуй себя в новом амплуа: сними несколько видео, надиктуй любимое стихотворение, спой или станцируй на камеру, для себя. Устрой день волонтерства — от незначительных подарков другим, до организации сбора на нужды нашей армии. Приготовь красивый ужин только для себя, попробуй что-нибудь новое. Пойди в любимое или новое заведение и попробуй интересную кухню. Поговори с родителями или близкими тебе людьми о важном, возможно, самое время отпустить старые обиды. Напиши себе письмо, в котором сможешь выразить все чувства.

Соответствующее настроение в этот день может добавить романтическая музыка. Плейлист ко Дню святого Валентина найдешь в нашем другом материале.

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