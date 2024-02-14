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Одні — закохані, інші — нещасні? Як 14 лютого може сприяти стигматизації людей без пари

Вікторія Мельник, журналістка сайту 14 Лютого 2024, 17:00
14 лютого як провести

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