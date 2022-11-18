Все самое полезное — простое: ТОП-3 доступных продуктов, которые следует добавить к осеннему рациону

Когда на улице холодает, то людям естественно хочется есть больше питательной пищи. Но многие ошибочно думают, что сытость дают только “тяжелые” блюда и калорийные напитки.
На самом деле все совсем наоборот: чем проще еда и чем меньше в ней ингредиентов, тем она полезнее. А вот усложнять свой рацион переработанными продуктами не стоит.
Диетолог и эндокринолог Наталья Самойленко рассказала НВ, какие три доступных продукта необходимо добавить в свое осеннее меню.
Свекла даже своим цветом может поднять настроение людям и “раскрасить” пасмурные дни. А все потому, что это один из немногих овощей, содержащий мощные антиоксиданты беталаины.
Они обеспечивают яркий цвет свеклы, уменьшают воспаление в организме и защищают клетки от повреждения.
Польза свеклы:
Благодаря своим полезным свойствам свекла полюбилась спортсменам, которые едят ее во время тренировок для повышения продуктивности.
Осенью очень популярные блюда и напитки с тыквой. Во многих заведениях можно встретить модные тыквенные пироги и латте.
Однако помни, что употребление продуктов в цельном виде всегда полезнее переработанной пищи. Почему бы не порадовать себя запеченной тыквой с травами и специями, тыквенным пюре, хумусом или супом? Это и просто, и быстро, и вкусно, и полезно.
Польза тыквы:
Ни в коем случае не выбрасывай семена тыквы. Они содержат важные минералы и растительные стерины, которые повышают уровень “хорошего” холестерина и контролируют артериальное давление.
А еще тыквенные семена богаты триптофаном — аминокислотой, которая производит серотонин, а затем улучшает настроение и сон человека.
Классический рецепт приготовления квашеной капусты содержит всего два ингредиента — капусту и соль. Именно такое блюдо принесет больше всего пользы.
Если покупаешь квашеную капусту в магазине, обращай внимание на этикетку. Там не должно быть ни уксуса, ни сахара.
Процесс брожения делает квашеную капусту уникальной среди другой листовой зелени. Ведь в ней не размножаются бактерии, поэтому капуста остается свежей дольше.
А еще квашеная капуста обладает низкой калорийностью, но при этом надолго дает чувство сытости.
Польза квашеной капусты:
Квашеная капуста содержит более 114 типов микроорганизмов, выдерживающих желудочную кислоту. Это идеальная форма пробиотика, которая поддерживает нормальное функционирование кишечника.
Однако квашеная капуста насыщена натрием. Одна порция содержит 9% рекомендуемой суточной нормы. Но не забывай, что готовые обработанные блюда и полуфабрикаты также содержат много “скрытого” натрия.
Переизбыток натрия в организме может повышать риск сердечных заболеваний, инсульта, заболеваний почек и застойной сердечной недостаточности.
Также если у тебя есть непереносимость гистамина, то ограничивай употребление квашеной капусты. Всем другим категориям населения не стоит беспокоиться о побочных эффектах этого блюда.
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