Все самое полезное — простое: ТОП-3 доступных продуктов, которые следует добавить к осеннему рациону

Когда на улице холодает, то людям естественно хочется есть больше питательной пищи. Но многие ошибочно думают, что сытость дают только “тяжелые” блюда и калорийные напитки.

На самом деле все совсем наоборот: чем проще еда и чем меньше в ней ингредиентов, тем она полезнее. А вот усложнять свой рацион переработанными продуктами не стоит.

Диетолог и эндокринолог Наталья Самойленко рассказала НВ, какие три доступных продукта необходимо добавить в свое осеннее меню.

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Свекла

Свекла даже своим цветом может поднять настроение людям и “раскрасить” пасмурные дни. А все потому, что это один из немногих овощей, содержащий мощные антиоксиданты беталаины.

Они обеспечивают яркий цвет свеклы, уменьшают воспаление в организме и защищают клетки от повреждения.

Польза свеклы:

снижение риска сердечных заболеваний и инсульта;

улучшение работы сердца и легких;

увеличение притока крови к мышцам;

обеспечение роста и функционирования клеток;

снижение артериального давления;

содействие росту полезных бактерий в кишечнике;

укрепление иммунной системы;

улучшение пищеварения;

снижение риска запоров.

Благодаря своим полезным свойствам свекла полюбилась спортсменам, которые едят ее во время тренировок для повышения продуктивности.

Тыква

Осенью очень популярные блюда и напитки с тыквой. Во многих заведениях можно встретить модные тыквенные пироги и латте.

Однако помни, что употребление продуктов в цельном виде всегда полезнее переработанной пищи. Почему бы не порадовать себя запеченной тыквой с травами и специями, тыквенным пюре, хумусом или супом? Это и просто, и быстро, и вкусно, и полезно.

Польза тыквы:

бета-каротин — улучшение зрения, защита от патогенных микроорганизмов, правильная работа репродуктивной системы, оздоровление сердца, легких, почек;

витамины С, Е, железо и фолиевая кислота — укрепление иммунной системы, защита от микробов, ускорение заживления ран;

калий — снижение артериального давления, укрепление костей.

Ни в коем случае не выбрасывай семена тыквы. Они содержат важные минералы и растительные стерины, которые повышают уровень “хорошего” холестерина и контролируют артериальное давление.

А еще тыквенные семена богаты триптофаном — аминокислотой, которая производит серотонин, а затем улучшает настроение и сон человека.

Квашенная капуста

Классический рецепт приготовления квашеной капусты содержит всего два ингредиента — капусту и соль. Именно такое блюдо принесет больше всего пользы.

Если покупаешь квашеную капусту в магазине, обращай внимание на этикетку. Там не должно быть ни уксуса, ни сахара.

Процесс брожения делает квашеную капусту уникальной среди другой листовой зелени. Ведь в ней не размножаются бактерии, поэтому капуста остается свежей дольше.

А еще квашеная капуста обладает низкой калорийностью, но при этом надолго дает чувство сытости.

Польза квашеной капусты:

улучшение пищеварения и работы ЖКТ;

повышение настроения и уменьшение симптомов депрессии;

предотвращение старения и восстановление клеток.

Квашеная капуста содержит более 114 типов микроорганизмов, выдерживающих желудочную кислоту. Это идеальная форма пробиотика, которая поддерживает нормальное функционирование кишечника.

Однако квашеная капуста насыщена натрием. Одна порция содержит 9% рекомендуемой суточной нормы. Но не забывай, что готовые обработанные блюда и полуфабрикаты также содержат много “скрытого” натрия.

Переизбыток натрия в организме может повышать риск сердечных заболеваний, инсульта, заболеваний почек и застойной сердечной недостаточности.

Также если у тебя есть непереносимость гистамина, то ограничивай употребление квашеной капусты. Всем другим категориям населения не стоит беспокоиться о побочных эффектах этого блюда.

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