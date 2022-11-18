Усе найкорисніше — просте: ТОП-3 доступних продуктів, які варто додати до осіннього раціону

Коли надворі холоднішає, то людям природно хочеться їсти більше поживної їжі. Але багато хто помилково думає, що ситість дають лише “важкі” страви та калорійні напої.

Насправді все зовсім навпаки: чим простіша їжа та чим менше в ній інгредієнтів, тим вона корисніша. А ось ускладнювати свій раціон переробленими продуктами не варто.

Дієтологиня та ендокринологиня Наталія Самойленко розповіла для НВ, які три доступні продукти необхідно додати до свого осіннього меню.

Зараз також дивляться

Буряк

Буряк навіть своїм кольором може підняти настрій людям та “розфарбувати” похмурі дні. А все тому, що це один з небагатьох овочів, який містить потужні антиоксиданти беталаїни.

Саме вони забезпечують яскравий колір буряка, зменшують запалення в організмі та захищають клітини від пошкодження.

Користь буряка:

зниження ризику серцевих захворювань та інсульту;

покращення роботи серця і легенів;

збільшення припливу крові до м’язів;

забезпечення росту та функціонування клітин;

зниження артеріального тиску;

сприяння росту корисних бактерій у кишківнику;

зміцнення імунної системи;

покращення травлення;

зниження ризику закрепів.

Завдяки своїм корисним властивостям буряк полюбився спортсменам, які їдять його під час тренувань для підвищення продуктивності.

Гарбуз

Осінню дуже популярні страви та напої з гарбузом. У багатьох закладах можна зустріти модні гарбузові пироги та лате.

Однак пам’ятай, що вживання продуктів у цільному вигляді завжди корисніше, аніж перероблена їжа. Чому б не потішити себе запеченим гарбузом із травами та спеціями, гарбузовим пюре, хумусом або супом? Це і просто, і швидко, і смачно, і корисно.

Користь гарбуза:

бета-каротин — покращення зору, захист від патогенних мікроорганізмів, правильна робота репродуктивної системи, оздоровлення серця, легенів, нирок;

вітаміни С, Е, залізо та фолієва кислота — зміцнення імунної системи, захист від мікробів, прискорення загоєння ран;

калій — зниження артеріального тиску, зміцнення кісток.

У жодному разі не викидуй насіння гарбуза. Воно містить важливі мінерали та рослинні стерини, які підвищують рівень “хорошого” холестерину та контролюють артеріальний тиск.

А ще гарбузове насіння багате на триптофан — амінокислоту, яка виробляє серотонін, а відтак покращує настрій та сон людини.

Квашена капуста

Класичний рецепт приготування квашеної капусти містить усього два інгредієнти — капусту та сіль. Саме така страва принесе найбільше користі.

Якщо купуєш квашену капусту в магазині, то звертай увагу на етикетку. Там не повинно бути ні оцту, ні цукру.

Процес бродіння робить квашену капусту унікальною серед іншої листової зелені. Адже в ній не розмножуються бактерії, а тому капуста залишається свіжою довше.

А ще квашена капуста має низьку калорійність, але при цьому надовго дає почуття ситості.

Користь квашеної капусти:

покращення травлення та роботи ШКТ;

підвищення настрою та зменшення симптомів депресії;

запобігання старінню та відновлення клітин.

Квашена капуста містить понад 114 типів мікроорганізмів, які витримують шлункову кислоту. Тож це ідеальна форма пробіотика, яка підтримує нормальне функціонування кишківника.

Однак квашена капуста насичена натрієм. Одна порція містить 9% рекомендованої добової норми. Але не забувай, що готові оброблені страви та напівфабрикати також містять багато “прихованого” натрію.

Надлишок натрію в організмі може підвищувати ризик серцевих захворювань, інсульту, захворювань нирок і застійної серцевої недостатності.

Також якщо ти маєш непереносимість гістаміну, то обмеж вживання квашеної капусти. Усім іншим категоріям населення не варто перейматись про побічні ефекти цієї страви.

Овочевий крем-суп — ідеальне рішення для затишної та теплої осені. Читай простий домашній рецепт приготування цієї поживної та корисної страви.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!