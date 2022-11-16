Ніби проводжає осінь: рецепт затишного овочевого крем-супу

Закінчується тепла осінь. Щоб провести її затишно, ти можеш приготувати крем-суп із сезонних овочів. Читай покроковий рецепт приготування справжнього осіннього крем-супу — в матеріалі.
Як приготувати овочевий крем-суп — покроковий рецепт
Якщо в тебе є гарбуз — це чудова нагода перетворити його на головний інгредієнт супу. Фуд-блогерка Яна Гординовська поділилася рецептом затишного супу, що ніби проводжає осінь. Приготування швидке і просте.
Знадобиться
Приготування
Подавай суп із хрусткими грінками. Його також можна прикрасити насінням чи зеленню.
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