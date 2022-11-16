Ніби проводжає осінь: рецепт затишного овочевого крем-супу

Закінчується тепла осінь. Щоб провести її затишно, ти можеш приготувати крем-суп із сезонних овочів. Читай покроковий рецепт приготування справжнього осіннього крем-супу — в матеріалі.

Як приготувати овочевий крем-суп — покроковий рецепт

Якщо в тебе є гарбуз — це чудова нагода перетворити його на головний інгредієнт супу. Фуд-блогерка Яна Гординовська поділилася рецептом затишного супу, що ніби проводжає осінь. Приготування швидке і просте.

Зараз також дивляться

Знадобиться

Гарбузик хоккайдо (невеликий)

Болгарський перець — 1 шт.

Томати — 2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Часник — головка

Бульйон, вершки або окріп — за смаком

Трави

Олія

Приготування

Наріж скибочками та очисти від кісточок один невеликий гарбуз. Скоринку очищати не потрібно. Томати, кабачок, болгарський перець та цибулину наріж скибками та виклади на деко, встелене пергаментом. Також можна додати моркву. Головку часнику обріж зверху і постав на деко. Овочі посоли та додай улюблених трав за смаком, а потім збризни олією. Запікай овочі 35 хвилин за температури 200 °C. Відділи м’якоть гарбуза від шкірки ложкою та вичави печений часник. Переклади овочі в каструлю. Перебий блендером овочі та додай бульйон, вершки або окріп на вибір, щоб суп був рідкої консистенції. Ретельно перемішай.

Подавай суп із хрусткими грінками. Його також можна прикрасити насінням чи зеленню.

Раніше ми розповідали, як приготувати пікантну солянку.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!