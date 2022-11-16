Как будто провожает осень: рецепт уютного овощного крем-супа

Заканчивается тёплая осень. Чтобы проводить ее уютно, ты можешь приготовить крем-суп из сезонных овощей. Читай пошаговый рецепт приготовления настоящего осеннего крем-супа — в материале.
Если у тебя есть тыква — это отличная возможность превратить ее в главный ингредиент супа. Фуд-блогер Яна Гординовская поделилась рецептом уютного супа, провожающего осень. Приготовление быстрое и простое.
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Приготовление
Подавай суп с хрустящими гренками. Его еще можно украсить семенами или зеленью.
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