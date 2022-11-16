Как будто провожает осень: рецепт уютного овощного крем-супа

Заканчивается тёплая осень. Чтобы проводить ее уютно, ты можешь приготовить крем-суп из сезонных овощей. Читай пошаговый рецепт приготовления настоящего осеннего крем-супа — в материале.

Как приготовить овощной крем-суп — пошаговый рецепт

Если у тебя есть тыква — это отличная возможность превратить ее в главный ингредиент супа. Фуд-блогер Яна Гординовская поделилась рецептом уютного супа, провожающего осень. Приготовление быстрое и простое.

Понадобится

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Болгарский перец — 1 шт.

Томаты — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Чеснок — головка

Бульон, сливки или кипяток — по вкусу

Травы

Масло

Приготовление

Нарежь дольками и очисти от косточек одну небольшую тыкву. Кожуру очищать не нужно. Томаты, кабачок, болгарский перец и луковицу нарежь дольками и выложи на противень, застеленный пергаментом. Также можно добавить морковь. Головку чеснока обрежь сверху и поставь на противень. Овощи посоли и добавь любимые травы по вкусу, а затем сбрызни маслом. Запекай овощи 35 минут при температуре 200 °C. Отдели мякоть тыквы от кожуры ложкой и выдави печеный чеснок. Переложи овощи в кастрюлю. Перебей блендером овощи и добавь бульон, сливки или кипяток на выбор, чтобы суп был жидкой консистенции. Тщательно перемешай.

Подавай суп с хрустящими гренками. Его еще можно украсить семенами или зеленью.

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