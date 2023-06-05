Развивайся, вдохновляйся или развлекайся — только выбери книгу по вкусу! Какие литературные новинки появятся в июне

Погода на улице как будто так и просит — побыть дольше на свежем воздухе и впитать мельчайшие детали лета. Но если уж ходить на прогулки надоело, то их можно разукрасить чтением книг, герои которых точно найдут себе приключения сегодня.

Или можно выбрать литературу для саморазвития. Здесь уже решать только тебе. А Вікна вместе с издательством Vivat предлагает тебе подборку книжных новинок июня, где ты можешь попробовать найти что-нибудь себе по вкусу.

Нонфикшн

Журналистка Татьяна Гонченко знает, как это работать на фрилансе, поэтому пытается помочь таким свободным работникам, как и она сама.

В своей книге Фриланс здорового человека автор рассказывает, как не утонуть в прокрастинации, как вести переговоры с заказчиком, не провалить дедлайны и научиться просчитывать, сколько стоит твоя работа. На эти вопросы Татьяна Гонченко нашла ответы в двух десятках интервью с опытными исполнителями и нанимателями, чтобы вывести гармоничную формулу здорового фриланса.

Кроме того, раньше мы публиковали небольшой отрывок из книги Фриланс здорового человека, так что ты можешь попробовать почитать ее уже сейчас.

Профессор права и философии Мичиганского университета Скотт Гершовиц решил написать свою книгу из-за собственных сновидений. О чем она? Автор верит, что дети могут быть носителями философских мыслей, а потому их вопросы — не странные или глупые, а самое настоящее искусство мысли.

В качестве примера Скотт Гершовиц приводит разговоры со своим сыном. На них и разбирает практические философские темы, которые могут помочь читателям открыть для себя давно знакомый мир с другой стороны.

Джимми Сони — Основатели. История создания PayPal и Кремниевой долины

Американский писатель и бывший главный редактор The Huffington Post Джимми Сони в своей книге рассказывает о людях, которые когда-то были неизвестными создателями рядовой компании, но смогли стать одними из самых влиятельных в своей области. Речь идет в частности об Илоне Маске, Эми Роу Клементе, Питере Тиле, Джули Андерсоне, Максе Левчине.

О конкуренции, внутренних разногласиях в компаниях, онлайн-мошенничестве и полном крахе в 2000-х — рассказал Джимми Сони и проанализировал, каким образом этим личностям удалось изменить мир навсегда.

Поэт, переводчик и литературовед Остап Сливинский уже долгое время переводит художественную и научную литературу с английского, белорусского, болгарского, македонского, польского, русского языков. Однако на этот раз специалист решил взяться за работу над словами, которые из-за войны изменились и приобрели новые смыслы.

Написание словаря начиналось со сбора историй и со временем книга стала способом зафиксировать тяжелый опыт общества, которое, несмотря на всю боль, верит в победу.

Среди людей, чьими голосами говорит Словарь войны, — те, что вынуждены были покинуть дома и пуститься в неизвестное. Волонтеры и медики, военные, общественные активисты и художники очень разные, но объединенные общим переживанием и единственным порывом люди, чью жизнь изменила война.

Украинская писательница Дара Корний обычно пишет свои романы в стиле фэнтези как для детей, так и для взрослых. Новая книга Місяцівна является частью дилогии и дополняет произведение Сузір’я Дів.

Семейная история и роковое проклятие, сплетение женских судеб, связанное давним амулетом — все это наполняет роман Місяцівна. А что еще? Всегда можно узнать только открыв книгу.

Главное предупреждение — книга для настоящих почитателей ужасов. История, созданная американским писателем Ричардом Чизмарем, рассказывает о событиях лета 1988 года. В это время в маленьком городке Эджвуд находят изуродованные тела четырех пропавших девушек.

Становится понятно, что теперь там охотится на свою новую жертву жестокий серийный убийца. Но действительно ли подозреваемый ФБР окажется тем, кого необходимо задержать?

Продолжение дебютного романа Машина львовской писательницы Дарии Пискозуб рассказывает о нескольких героях и их непростых выборах и препятствиях на жизненном пути. Ведь зима объяла племена и оставила после Святой войны сожженную Катаклу, разрушенное государство Накар и преданных Ториате.

Но чтобы выжить и добраться до цели, каждому придется распутать тайну прошлого Машины и эпохи Стали.

Автор многих бестселлеров The New York Times Дженнифер Вайнер снова радует своих читателей уже с новой историей, в центре которой Дафна и Дрю. Подруги давно поссорились и перестали общаться, но внезапно Дрю предлагает Дафне стать подружкой невесты.

Это выглядит довольно непонятно для девушки и вызывает сомнения, но все же она решает согласиться — так начинается трогательная история о непростых отношениях людей и поиске самого важного в жизни.

Украинский писатель Артем Поспелов уже успел прославиться своим дебютным романом Тадуш. Но на этот раз история рассказывает о трех героях. Рябой носит большие очки и ездит на четырехколесном велосипеде, у Мэса позади полное боли детство, а Ада иногда слышит странный голос. Они стремятся к изменениям, но для достижения цели им придется преодолеть испытания и встретиться с внутренним “я”.

История, созданная романисткой Мэгги о’Фаррелл, разворачивается вокруг причудливости Агнес, способной читать человеческие души и исцелять тела. Слава о ней распространялась по далеким землям, но она выбрала семью. И не заметила героиня, как ее муж Уильям начал покорять сцену Лондона.

Вдруг жизнь разделилась на две части после смерти 11-летнего сына Гамнета, а между парой выросла стена недоразумения, эмоционального холода и боли.

Детская литература

Не знаешь, что почитать малышей на ночь? Тогда иллюстратор Анна Ланг имеет для вас обоих нечто особенное, поскольку создала иллюстрированный сборник историй о дикой природе.

Состоит книга из 70 рассказов, которые действительно можно прочитать всего за пять минут, а малыш уже будет сладко сопеть на плече. И все это благодаря забавным и непредсказуемым приключениям героев, которыми стали животные.

В центре новой истории — братья Товчикамени: огненно-красный Ярийло, золотоволосый Златоус и чернолицый Черний. Их приключения начинаются со встречи с Ветряной, которая является лишь получеловеком, а так — самая обычный синий дракон. Однако это не дает ей возможности попасть в школу Семи Ветров, ведь дракон Билотур добился, чтобы туда брали только чистокровных змеев и драконов.

Полукровки же — это досадная ошибка природы, и им не место в этом учебном заведении. И вот темное прошлое снова тянется наружу.

Кроме того, в последние годы полки магазинов все чаще пестрят книгами писателей из Украины. Читай, топ-5 увлекательных книг современных украинских авторов.

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