Розвивайся, надихайся чи розважайся — лиш обери книгу до смаку! Які літературні новинки з’являться у червні

Погода на вулиці неначе так і просить — побути довше на свіжому повітрі та увібрати в себе найменші деталі літа. Та коли вже ходити на прогулянки набридло, то їх можна урізнобарвити читанням книг, герої яких точно знайдуть собі пригоду на сьогодні.

Або ж можна обрати літературу для саморозвитку. Тут вже вирішувати лише тобі. А Вікна разом із видавництвом Vivat пропонує тобі добірку книжкових новинок червня, де ти можеш спробувати знайти й щось собі до смаку.

Нонфікшн

Журналістка Тетяна Гонченко знає, як це працювати на фрилансі, а тому намагається допомогти таким вільним працівникам, як і вона сама.

У своїй книзі Фриланс здорової людини авторка розповідає, як не потонути у прокрастинації, як вести перемовини із замовником, не провалити дедлайни та навчитись прораховувати, скільки коштує твоя робота. На усі ці питання Тетяна Гонченко знайшла відповіді у двох десятках інтерв’ю з досвідченими виконавцями та наймачами, щоб вивести гармонійну формулу здорового фрилансу.

Крім того, раніше ми публікували невеличкий уривок з книги Фриланс здорової людини, тож ти можеш спробувати почитати її вже зараз.

Професор права та філософії Мічиганського університету Скотт Гершовіц вирішив написати власну книгу через власні сновидіння. Про що ж вона? Автор вірить, що діти можуть бути носіями філософських думок, а тому їхні питання — не дивні чи дурні балачки, а справжнісіньке мистецтво думки.

Як приклад, Скотт Гершовіц приводить розмови зі своїм сином. На них і розбирає практичні філософські теми, що може допомогти читачам відкрити для себе давно знайомий світ з іншого боку.

Американський письменник і колишній головний редактор The Huffington Post Джиммі Соні у своїй книзі розповідає про людей, які колись були невідомими творцями пересічної компанії, але змогли стати одними з найвпливовіших осіб у своїй галузі. Йдеться зокрема про Ілона Маска, Емі Роу Клемент, Пітера Тіля, Джулі Андерсон, Макса Левчина.

Про конкуренцію, внутрішні розбіжності у компаніях, онлайн-шахрайство та повний крах у 2000-х — розповів Джиммі Соні та проаналізував, яким чином цим особистостям вдалось змінити світ назавжди.

Художня література

Поет, перекладач та літературознавець Остап Сливинський вже досить довгий час перекладає художню і наукову літературу з англійської, білоруської, болгарської, македонської, польської, російської мов. Однак цього разу фахівець вирішив взятись за роботу над словами, які через війну змінилися та набули нових сенсів.

Написання словника починалось зі збору історій та з часом книга стала способом зафіксувати тяжкий досвід суспільства, яке попри весь біль вірить у перемогу.

Серед людей, чиїми голосами промовляє Словник війни, — ті, що змушені були покинути домівки й пуститися в невідоме. Волонтери й медики, військові, громадські активісти й митці — дуже різні, але об’єднані спільним переживанням і єдиним поривом люди, чиє життя змінила війна.

Українська письменниця Дара Корній зазвичай пише свої романи в стилі фентезі як для дітей, так і для дорослих. Нова книга Місяцівна є частиною дилогії та доповнює твір Сузір’я Дів.

Родинна історія та фатальне прокляття, сплетіння жіночих доль, що пов’язане давнім амулетом — усе це наповнює роман Місяцівна. А що ж ще? Завжди можна дізнатись, лише відкривши книгу.

Головне попередження — книга для справжніх шанувальників жахів. Історія, яку створив американський письменник Річард Чизмар, розповідає про події літа 1988 року. У цей час у маленькому містечку Еджвуд знаходять понівечені тіла чотирьох зниклих дівчат.

Стає зрозуміло, що тепер там полює на свою нову жертву жорстокий серійний вбивця. Та чи насправді підозрюваний ФБР виявиться тим, кого необхідно затримати?

Продовження дебютного роману Машина львівської письменниці Дарії Піскозуб розповідає про кількох героїв та їхні непрості вибори й перешкоди на життєвому шляху. Адже зима огорнула племена та залишила по Святій війні спалену Катаклу, зруйновану державу Накар та зраджених Торіаті.

Та щоб вижити та дістатись мети, кожному доведеться розплутати таємницю минулого Машини та епохи Сталі.

Авторка багатьох бестселерів The New York Times Дженніфер Вайнер знову тішить своїх читачів вже з новою історією, у ценстрі якої Дафна і Дрю. Подруги давно посварились та припинили спілкуватись, але раптово Дрю пропонує Дафні стати подружкою нареченої.

Це виглядає досить незрозуміло для дівчини та викликає сумніви, але все ж таки вона вирішує погодитись — так починається зворушлива історія про непрості стосунки людей та пошук найважливішого у житті.

Український письменник Артем Поспєлов вже встиг прославитись своїм дебютним романом Тадуш. Та цього разу історія розповідає про трьох героїв. Рябий носить великі окуляри та їздить на чотириколісному велосипеді, Мес має сповнене болю дитинство, а Ада часом чує дивний голос. Вони прагнуть змін, але для досягнення мети їм доведеться подолати випробування та зустрітись з внутрішнім “я”.

Історія, створена романісткою Меґґі о’Фаррелл, розгортається навколо химерниці Агнес, яка здатна читати людські душі та зцілювати тіла. Слава про неї ширилась далекими землями, але вона обрала родину. І не помітила героїня, як її чоловік Вільям почав підкорювати сцену Лондона.

Аж раптом життя розділилось на дві частини після смерті 11-річного сина Гамнета, а між парою виросла стіна непорозуміння, емоційного холоду та болю.

Дитяча література

Не знаєш, що почитати малечі на ніч? Тоді ілюстраторка Анна Ланґ має для вас обох дещо особливе, оскільки створила ілюстровану збірку історій про дику природу.

Складається книга з 70 оповідок, які й справді можна прочитати всього за п’ять хвилин, а маля вже буде солодко сопіти на плечі. І все це завдяки кумедним та непередбачуваним пригодам героїв, якими стали тваринки.

У центрі нової історії — брати Товчикамені: вогняно-червоний Ярійло, золотавоголовий Златоус та чорнопикий Чорній. Їхні пригоди починаються із зустрічі з Вітряною, яка є лише напівлюдиною, а так — звичайнісінька синя драконка. Однак це не дає їй можливості потрапити у школу Семи Вітрів, адже дракон Білотур домігся, щоб туди брали лише чистокровних зміїв та драконів.

Напівкровки ж — це прикра помилка природи, і їм не місце в цьому навчальному закладі. І ось темне минуле знову пнеться назовні.

Крім того, останніми роками полиці магазинів все частіше рясніють книгами письменників з України. Читай, топ-5 захопливих книг сучасних українських авторів.

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