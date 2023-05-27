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Завтра надійде гонорар, або поговорімо про гроші. Яка формула комфортного фрилансу та оплати за працю

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Травня 2023, 19:00
фриланс
Фото: Pexels

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