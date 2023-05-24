Постійно хочеться більше! Чому людина ніколи не задоволена своєю зарплатнею

Розуміння своїх фінансових потреб — важливий фактор, що здатен забезпечити комфортний рівень життя. Саме тому багато з нас прагнуть отримувати гідну заробітну плату. Та навіть коли ми досягаємо нашої фінансової мети, з’ясовується, що знову хочеться заробляти більше. Про те, чому люди ніколи не бувають задоволені своєю зарплатою, розповіли журналісти BBC.

Як зазначають експерти: чим більше людина отримує, тим більші в неї потреби. Найбільше ж це стосується кар’єристів і тих, хто займається інтелектуальною працею.

Вчені кажуть, що багато людей, які вже заробляють у межах верхніх показників середнього національного доходу, навряд чи коли-небудь будуть повністю задоволені своїми заробітками.

Чому так відбувається

Головним мотивом до прагнення збільшити свої доходи часто є постійне порівняння з іншими особами. І зазвичай, ті, з ким ми себе порівнюємо — це члени обмеженої групи, з якими ми регулярно взаємодіємо.

На практиці ми порівнюємо себе не з усім населенням, а лише з вузьким колом осіб, з якими тісно спілкуємося. Наприклад, якщо хтось належить до 1% топ-фахівців, і всі його близькі друзі або колеги також до неї належать, то він вимірює свій фінансовий успіх, порівнюючи виключно з ними, — роз’яснює професорка організаційної поведінки коледжу Бабсона в Массачусетсі Данна Грінберг.

І додає, що в такій групі завжди буде особа, що заробляє більше та має більші статки, що й змушує відчувати потребу теж отримувати більше.

Яке відношення має до цього его людини

Професорка розповідає, що ще одним, не менш важливим фактором є его.

Чимало людей прирівнюють свої статки до показників самооцінки. Це притаманно обом статям, але все ж у чоловіків це присутнє більшою мірою, ніж у жінок.

Грінберг висловлює думку, що якщо люди, з якими ми порівнюємо себе, мають більший дохід, то ми можемо відчувати себе менш значущими. В такому випадку наше его спонукатиме нас до зусиль стати на одному рівні з ними або навіть перевершити їх. Це, своєю чергою, стимулює збільшення зарплатні.

Професорка психології в університеті Нью-Йорка Тесса Вест додає, що люди завжди турбуватимуться про рівень своєї заробітної плати. Це пов’язано із тим, що з кожним підвищенням ми звикаємо до кращого, комфортнішого життя і, як наслідок, отримуємо бажання заробляти більше.

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