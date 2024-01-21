Что посеять в январе на рассаду, чтобы летом получить урожай

Казалось бы, в разгар зимы не приходится думать о сеянии, урожае и рассаде. Однако если ты хочешь получить урожай уже летом и вырастить сложный и редкий сорт растений, тогда тебе следует изучить преимущества январского посева.

Что посеять в январе 2024 года, в какие сроки и какие нюансы январского посева и выращивания растений на рассаду следует знать — рассказываем дальше.

Что посеять в январе

Если тебе кажется, что сеять и сажать в январе можно совсем ограниченное количество культур, то ты ошибаешься. На самом же деле сеять в январе можно овощи, цветы и даже фрукты.

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Преимуществом январского посева плодовитых культур является ранний урожай. А вот если сеять цветы в январе, то весной некоторые культуры можно высадить в клумбу уже с бутонами, что подарит красивую цветущую клумбу быстрее обычного.

Что посадить в январе на рассаду: овощи

Выращивать овощи на рассаду можно и в квартире, однако если ты хочешь сеять больше трех культур, тогда придется искать дополнительного места для каждой рассады.

Что можно посадить в январе на рассаду:

Все растения можно сеять в первой декаде января, однако обрати внимание на особенности выращивания каждой культуры. Например, для выращивания картофеля к грунту следует добавить торфяные таблетки, а для сельдерея нужна почвосмесь из земли и песка.

Что посеять в январе: цветы

Сеять в январе можно семена многолетних и однолетних цветов, среди которых:

петуния;

бегония;

эустома;

лобелия;

антирринум;

гвоздика.

Лучше всего использовать семена цветов в профессиональной упаковке и следовать советам по посеву и уходу за растениями, указанными производителем на упаковке.

Что еще можно посеять в январе

Рассадным способом также в январе высаживают клубнику и землянику.

В январе или в любое время ты можешь вырастить мяту — прямо на подоконнике! Как вырастить мяту у себя на окне, мы рассказывали раньше.

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