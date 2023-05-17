Перец: как сажать в открытый грунт и что для этого нужно

Анна Голишевская, редактор сайта 17 мая 2023, 16:15
Перець
Фото: Unsplash

Больше новостей
Редиска
Повышение иммунитета, поддержка сердца и даже похудение! Чем полезен редис для здоровья человека
Kola
Никого не играю и не пытаюсь казаться лучше: певица KOLA о желании обнимать музыкой и самые щемящие моменты войны
Як оформити картку киянина — покрокова інструкція
Скидки, льготы и доступ к электронным сервисам: кто и как может оформить карту киевлянина
На Херсонщині росіяни вбили дитину — що про це відомо
Россияне убили ребенка в Херсонской области. Что известно об обстреле в Зеленовке 17 мая
Смотреть больше

Материалы по теме

Баклажани
Выращивание баклажанов: как правильно садить, ухаживать и поливать
вазон
Драцена: уход в домашних условиях и правила обрезки
Чим обробити капусту від шкідників у 2023 році: поради
Вариантов много, выбирай, какой подходит тебе: чем обработать капусту от вредителей
Чим обробити виноград навесні 2023 від хвороб та шкідників
Вкуснятина не для вредителей! Чем обработать виноград весной от болезней и насекомых — советы для сада

Видео
0:14:22
Успіх ЗСУ у Бахмуті — як на це впливають внутрішні конфлікти в РФ

Как ВСУ заставляют оккупантов бежать из Бахмута и при чем здесь ежедневные “спектакли” Пригожина
0:04:15
Донеччина 16.05
Все лицо посекло. Как жители Константиновки переживают удары Искандеров
0:09:04
Чи справді росіяни знищили ЗРК Patriot — пояснення Повітряних сил ЗСУ
В Воздушных силах ВСУ официально прокомментировали судьбу ЗРК Patriot
Карта бойових дій в Україні
На чьей стороне частичный успех в Бахмуте? Карта боевых действий в Украине 17 мая в режиме онлайн
0:10:02
бій під Бахмутом
История битвы за “дорогу жизни” под Бахмутом — уникальные кадры реального боя
0:04:21
Лікарі закликають вакцинувати дітей від COVID-19
От болезни погибли 89 деток. Врачи призывают вакцинировать детей от COVID-19
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:45
Підготовка до опалювального сезону 2023-2024
Станем энергетическим “павербанком” для Евросоюза? Как идет подготовка к новому отопительному сезону
0:04:36
митці Денисенко
Хочешь мира? Готовься к войне! Что известно об уникальной выставке семьи художников Денисенко
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Это историческое событие! Характеристика ракет Кинжал, которые сбили украинцы
Больше видео
що приготувати на вечерю
Читать дальше
Так вкусно, что можно потерять сознание! Три рецепта для семейного ужина от Эктора Хименеса-Браво
Джинси
Читать дальше
С чем носить широкие джинсы: креативные сочетания и модные идеи

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь