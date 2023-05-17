Перец: как сажать в открытый грунт и что для этого нужно

Сажать перец — занятие не из легких. Часто огородники, которые пробовали это делать, бросали на полпути. Ведь из-за некоторых ошибок люди получают скудный урожай. Болгарский перец: как сажать и ухаживать — читай в материале.
Если у тебя есть теплица или парник, то сеять перец можно начинать еще в феврале. А вот сажать готовую рассаду в почву — с конца апреля. Если ты разводишь рассаду дома на подоконнике, то лучше сеять перец в марте, а посадкой в почву заниматься в мае.
После того как ты вырастил(-а) рассаду в горшочках, выбери подходящий участок земли. Нужно найти очень солнечное и незатененное место. Перец необходимо высаживать, придерживаясь схеме 40х40 см. Сажают саженцы перца в лунки на глубину 5–6 см.
Корни перца не должны быть обнаженными, поэтому пересаживать нужно вместе с земляным комом. Далее нужно своевременно поливать перец, пропалывать, подкармливать и при необходимости подвязывать его.
Подкармливают рассаду несколько раз. Впервые это делают тогда, когда появляются первые листья. Для этого возьми мочевину (0,5 ч. л. на 1 л воды), гумат калия (2,5 мл на 1 л воды) или другие специальные удобрения для рассады. Этим раствором поливай перец под корень из расчета 1 ст. л. на один росток. Второй раз нужно подкармливать рассаду через несколько недель.
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