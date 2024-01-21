Що посіяти у січні на розсаду, щоб влітку отримати урожай

Здавалося б, у розпал зими не доводиться думати про сіяння, урожай та розсаду. Однак якщо ти хочеш отримати урожай вже влітку та виростити складний і рідкісний сорт рослин, тоді тобі варто детальніше вивчити переваги січневого посіву.

Що посіяти в січні 2024 року, у які терміни та які нюанси січневого посіву та вирощування рослин на розсаду варто знати — розповідаємо далі.

Що посіяти у січні

Якщо тобі здається, що сіяти та садити у січні можна зовсім обмежену кількість культур, то ти — помиляєшся. Насправді ж сіяти у січні можна овочі, квіти та навіть фрукти.

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Перевагою січневого посіву плодовитих культур є ранній врожай. А ось якщо сіяти квіти у січні, то уже навесні деякі культури можна висадити у клумбу вже з бутонами, що подарує гарну квітучу клумбу швидше, аніж зазвичай.

Що посадити у січні на розсаду: овочі

Вирощувати овочі на розсаду можна й у квартирі, однак якщо ти хочеш сіяти більше, ніж три культури, тоді доведеться шукати додаткового місця для кожної розсади.

Що можна посадити у січні на розсаду:

Усі рослини можна сіяти у першій декаді січня, однак зверни увагу на особливості вирощування кожної культури. Наприклад, для вирощування картоплі до ґрунту варто додати торфʼяні пігулки, а для селери потрібна ґрунтосуміш із землі та піску.

Що посіяти у січні: квіти

Сіяти у січні можна насіння багаторічних та однорічних квітів, серед яких:

петунія;

бегонія;

еустома;

лобелія;

антирринум;

гвоздика.

Найкраще використовувати насіння квітів у професійному упакуванні та дотримувати порад з посіву та догляду за рослинами, які вказані виробником на упакуванні.

Що ще можна посіяти у січні

Розсадним способом також у січні висаджують полуницю та суницю.

У січні чи у будь-яку іншу пору ти можеш виростити мʼяту — просто на підвіконні! Як виростити мʼяту у себе на вікні, ми розповідали раніше.

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