Дмитрий Танкович: Белорусы 20 лет жили, связанные пуповиной с телевидением

Белорусский и украинский телеведущий, актер и сценарист, продюсер Дмитрий Танкович рассказал о том, изменяются ли настроения белорусов и удается ли ему сохранять хоть немного юмора в такое непростое время.

Я думаю, сегодня белорусы ничего не понимают, потому что они 20 или уже 30 лет жили, связанные пуповиной с телевидением.

Танкович также не понимает, почему белорусы, выходившие на массовые митинги против Лукашенко летом 2020 года, теперь сидят и не выражают собственной позиции.

— С одной стороны, я понимаю людей – они очень боятся, а с другой – не понимаю, потому что когда на весах на одной стороне жизни, а на обратной – 15 суток за решеткой, то, на мой взгляд, выбор может быть только один , – убежден телеведущий.

Как Дмитрий Танкович пытается достучаться до белорусов и действительно ли они понемногу меняют свое отношение к войне в Украине — узнайте из эксклюзивного разговора:

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