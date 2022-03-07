Дмитро Танкович: Білоруси 20 років жили, зв’язані пуповиною з телебаченням

Білоруський та український телеведучий, актор та сценарист, продюсер Дмитро Танкович розповів про те, чи змінюються настрої білорусів та чи вдається йому зберігати бодай дрібку гумору в такий непростий час.

Я думаю, на сьогодні білоруси нічого не розуміють, тому що вони 20 чи вже 30 років жили, зв’язані пуповиною з телебаченням.

Танкович також не розуміє, чому білоруси, які виходили на масові мітинги проти Лукашенка влітку 2020 року, тепер сидять й не висловлюють власну позицію.

— З одного боку, я розумію людей – вони дуже бояться, а з іншого – не розумію, тому що коли на терезах на одному боці життя, а на протилежному – 15 діб за ґратами, то, на мій погляд, вибір може бути лише один, – переконаний телеведучий.

Як Дмитро Танкович намагається достукатися до білорусів та чи справді потроху вони змінюють своє ставлення до війни в Україні — дізнайтеся з ексклюзивної розмови:

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