Будемо готові перехопити вашу перемогу! Опозиційна політикиня Тихановська про роль Білорусі у війні

За інформацією головного управління розвідки ми маємо підозру, що Білорусь також зараз накопичує свої військові сили на білорусько-українському кордоні з можливою активною фазою переходу кордону і вступання в війну на російській стороні.

Про білоруську роль у війні розповіла Світлана Тихановська.

— Насправді наші демократичні сили закликали й закликають не брати участь в агресії проти України. Всіх громадян просять припинити надавати якесь пряме чи непряме сприяння агресії, — каже політикиня.

Світлана Тихановська сказала, що відчувається те, що Лукашенко втратив здатність захищати суверенітет та незалежність Білорусі й, можливо, вже нічого не вирішує.

— Ми будемо готові перехопити вашу перемогу та довести її до кінця у Білорусі, щоб залишатися братами й у майбутньому.

Ми продовжуємо перемагати Росію як на полі бою, так і в дипломатії. Відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена про руйнівні санкції проти Росії.