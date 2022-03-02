Мы будем готовы перехватить вашу победу! Оппозиционный политик Тихановская о роли Беларуси в войне

По информации главного управления разведки мы подозреваем, что Беларусь также сейчас накапливает свои военные силы на белорусско-украинской границе с возможной активной фазой перехода границы и вступления в войну на российской стороне.

О белорусской роли в войне рассказала Светлана Тихановская.

— На самом деле, наши демократические силы призывали и призывают не участвовать в агрессии против Украины. Всех граждан просят прекратить оказывать какое-либо прямое или косвенное содействие агрессии, — говорит политик.

Светлана Тихановская сказала, что чувствуется, что Лукашенко потерял способность защищать суверенитет и независимость Беларуси и, возможно, уже ничего не решает.

— Мы будем готовы перехватить вашу победу и довести ее до конца в Беларуси, чтобы оставаться братьями и в будущем.

Мы продолжаем побеждать Россию, как на поле боя, так и в дипломатии. Состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена о разрушительных санкциях против России.