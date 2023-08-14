Настоящий универсал, хоть и совсем юный! Эгиналдо: знакомимся с новичком Шахтера

Прошлым летом Шахтер пытался адаптироваться к новым условиям существования и активно привлекал украинских новичков, которых болельщики уже хорошо знали. Но сейчас клуб снова взял вектор на молодых иностранных талантов.

Один из таких — бразилец Эгиналдо. Футболист был приобретен у Васко да Гама за сумму около 4 миллионов евро. Итак, познакомимся с ним поближе.

Позиция и опыт

Эгиналдо — настоящий универсал-вингер, способный играть сразу на трех (а может даже на четырех) позициях в линии атаки. Свое наиболее продуктивное амплуа он нашел на левом фланге, где Шахтер долгое время искал замену Михаилу Мудрику.

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Вскоре игроку исполнится всего 19 лет, и хотя серьезного опыта на высшем уровне у него еще не так много, он уже доказал свои способности в Бразилии, выступая за Васко да Гама в Серии Б. Там он помог команде вернуться в элитный дивизион, отличившись тремя голами в 18 матчах.

Однако в Серии А Эгиналдо не смог закрепиться в основном составе — всего четыре матча за 16 туров и 63 минуты на поле без результативных действий. Команда Васко да Гама тоже не впечатляла, занимая последнее место в турнирной таблице.

На первый взгляд, статистику Эгиналдо при Васко да Гаме трудно назвать выдающейся — 3 гола за 29 матчей и без ассистов. Но следует учесть, что он выступал преимущественно как запасной игрок и не получал достаточно шансов, чтобы полноценно проявить себя.

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Шахтер достаточно долго хотел оформить трансфер этого футболиста

Шахтер долгое время стремился приобрести Эгиналдо, и, наконец, длительные торги увенчались успехом. По их результатам “горняки” обеспечили себе 90% прав на игрока (10% отступных после последующей продажи пойдут предыдущему клубу).

Сумма трансфера составляет примерно 3,5-4 миллиона евро (в зависимости от источников). Рассчитано ее выплатить двумя траншами до сентября. В прошлом году Васко да Гама потратил на Эгиналдо всего 120 тысяч евро, купив его за такую сумму летом.

Другие западные клубы также проявляли интерес к Эгиналдо. В октябре прошлого года британское издание 90min сообщало о заинтересованности Ньюкасла. Пока игроки не представляют большие футбольные агентства, Agencia 90 Minutos имеет в своем портфолио игроков, оцениваемых на Transfermarkt не выше 2 миллионов евро.

Зарекомендовал себя в сборной

Эгиналдо удалось привлечь внимание благодаря вызовам в состав юношеской сборной U-20, где он провел 3 матча.

Стоит отметить, что наставник Рамон Менезес высоко оценил игрока и надеется, что Эгиналдо принесет пользу Шахтеру:

Я хочу отметить весь наш состав скаутинга. Эгиналдо — игрок, успешно играющий в юношеской сборной U-20, он очень быстр и хорошо выступает на профессиональном уровне. Он — отличный игрок.

Особо стоит отметить его дриблинг (63% успешных попыток в финальной трети и 68% успешных попыток в целом). Также его плеймейкинг не оставляет никаких сомнений — он отлично и разумно расставляется между линиями, эффективно управляя игрой и перемещая мяч вверх (75% точности передач с продвижением).

Есть, конечно, еще моменты, в которых ему есть куда улучшиться, например, в ударах по воротам и борьбе на втором этаже из-за его не очень большого роста (1,75 м). Однако Эгиналдо решителен и уверенно работает корпусом, прикрывая мяч и подставляясь в нужный момент.

Отметим также интересные факты из внефутбольной жизни Эгиналдо — недавно он стал молодым отцом, а бразильская пресса рассказывала, что он мало выходил из дома, сосредотачиваясь на достижении успеха в школе.

Относительно ментальной устойчивости очевидно, что у него сильный характер — осенью потерял маму в ДТП, но смог преодолеть эту трагедию и продолжил успешные выступления за Васко да Гама.

Украинцы сильные не только на поле боя, но и на спортивных состязаниях. И, несмотря на все преграды, преодолевают испытания и доходят до конца. Смотри, как украинские гребцы в Таиланде финишировали на затопленной лодке.

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