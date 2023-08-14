Не сдались! Как украинские гребцы финишировали на соревнованиях в затопленной лодке

Украинцы сильны не только на поле боя, но и в спортивных состязаниях. И, несмотря на все преграды, преодолевают испытания и доходят до конца.
Украинские гребцы на соревнованиях в Таиланде поразили всех изрядной стойкостью. Спортсмены соревновались на дистанции 2000 метров. Однако за 200 метров до финиша произошло непредсказуемое — команду затопило волной от соперников.
Но они отказались от помощи и прошли это расстояние почти полностью в воде. Хотя команда заняла шестое место, несокрушимые украинские спортсмены стали героями дня.
Журналистка Мария Кравченко в своем Twitter прокомментировала видео с греблей украинских спортсменов.
Это видео — лучшая метафора к тому, что мы, украинцы, как-то, но выгребем.
Это видео — лучшая метафора к тому, что мы, украинцы, как-то, но выгребем.
Це відео — найкраща метафора до того, що ми, українці, якось та й вигребемо. pic.twitter.com/oZgm3gZYSD— Mary Kravchenko ???????? (@sea_inside3) August 13, 2023
Це відео — найкраща метафора до того, що ми, українці, якось та й вигребемо. pic.twitter.com/oZgm3gZYSD
Зрители и жюри аплодировали украинской команде стоя!
В Спортивном комитете отметили, что команда от Украины показала свой характер.
— Очень необычно украинцы преодолевали последние с 2000 метров в открытом классе на чемпионате мира по гребле на лодках Дракон. Браво за характер!
О силе украинцев в интервью рассказал самый молодой участник Invictus games.
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