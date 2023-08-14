Не здалися! Як українські веслярі фінішували на змаганнях у затопленому човні

Українці сильні не лише на полі бою, а й на спортивних змаганнях. І попри всі перепони, долають випробування та доходять до кінця.
Українські веслярі на змаганнях у Таїланді вразили всіх неабиякою стійкістю. Спортсмени змагалися на дистанції 2000 метрів. Проте за 200 метрів до фінішу сталося непередбачуване — команду затопило хвилею від суперників.
Але вони відмовилися від допомоги та пройшли цю відстань майже повністю у воді. Хоч команда посіла шосте місце, незламні спортсмени стали героями дня.
Українська журналістка Марія Кравченко у своєму Twitter прокоментувала відео з веслуванням українських спортсменів.
Це відео — найкраща метафора до того, що ми, українці, якось та й вигребемо.
Це відео — найкраща метафора до того, що ми, українці, якось та й вигребемо.
Це відео — найкраща метафора до того, що ми, українці, якось та й вигребемо. pic.twitter.com/oZgm3gZYSD— Mary Kravchenko ???????? (@sea_inside3) August 13, 2023
Це відео — найкраща метафора до того, що ми, українці, якось та й вигребемо. pic.twitter.com/oZgm3gZYSD
Глядачі та журі аплодували українській команді стоячи!
У Спортивному комітеті України зазначили, що команда від України показала свій характер.
— Дуже незвично українці долали останні із 2000 метрів у відкритому класі на чемпіонату світу з веслування на човнах Дракон. Браво за характер!
Про силу українців в інтерв’ю розповів наймолодший учасник Invictus games.
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