Не здалися! Як українські веслярі фінішували на змаганнях у затопленому човні

Українці сильні не лише на полі бою, а й на спортивних змаганнях. І попри всі перепони, долають випробування та доходять до кінця.

Українські веслярі на змаганнях у Таїланді вразили всіх неабиякою стійкістю. Спортсмени змагалися на дистанції 2000 метрів. Проте за 200 метрів до фінішу сталося непередбачуване — команду затопило хвилею від суперників.

Але вони відмовилися від допомоги та пройшли цю відстань майже повністю у воді. Хоч команда посіла шосте місце, незламні спортсмени стали героями дня.

Зараз також дивляться

Українська журналістка Марія Кравченко у своєму Twitter прокоментувала відео з веслуванням українських спортсменів.

Це відео — найкраща метафора до того, що ми, українці, якось та й вигребемо.

Це відео — найкраща метафора до того, що ми, українці, якось та й вигребемо. pic.twitter.com/oZgm3gZYSD — Mary Kravchenko ???????? (@sea_inside3) August 13, 2023

Глядачі та журі аплодували українській команді стоячи!

У Спортивному комітеті України зазначили, що команда від України показала свій характер.

— Дуже незвично українці долали останні із 2000 метрів у відкритому класі на чемпіонату світу з веслування на човнах Дракон. Браво за характер!

Про силу українців в інтерв’ю розповів наймолодший учасник Invictus games.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.