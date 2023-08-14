Справжній універсал, хоч і зовсім юний! Егіналдо: знайомимось з новачком Шахтаря

Минулого літа Шахтар намагався адаптуватися до нових умов існування та активно залучав українських новачків, яких вболівальники вже добре знали. Але зараз клуб знову взяв вектор на молодих іноземних талантів.

Один з таких — бразилець Егіналдо. Футболіст був придбаний у Васко да Гама за суму близько 4 мільйонів євро. Отже, познайомимось з ним ближче.

Позиція та попередній досвід

Егіналдо — справжній універсал-вінгер, який здатний грати одразу на трьох (а може навіть на чотирьох) позиціях у лінії атаки. Своє найбільш продуктивне амплуа він знайшов на лівому фланзі, де Шахтар довгий час шукав заміну для Михайла Мудрика.

Зараз також дивляться

Незабаром гравцеві виповниться лише 19 років, і, хоча серйозного досвіду на вищому рівні в нього ще не так багато, він уже довів свої здібності у Бразилії, виступаючи за Васко да Гама у Серії Б. Там він допоміг команді повернутися до елітного дивізіону, відзначившись трьома голами в 18 матчах.

Проте у Серії А Егіналдо не зміг закріпитися в основному складі — лише чотири матчі за 16 турів і 63 хвилини на полі без результативних дій. Команда Васко да Гама також не вражала, займаючи останнє місце у турнірній таблиці.

На перший погляд, статистику Егіналдо за Васко да Гама важко назвати видатною — 3 голи за 29 матчів і без асистів. Але варто врахувати, що він виступав переважно як запасний гравець та не отримував достатньо шансів, аби повноцінно проявити себе.

Здійснити ставку на матчі нової команди Егіналдо можна на сайті vbet ua.

Шахтар достатньо довго хотів оформити трансфер цього футболіста

Шахтар довгий час прагнув придбати Егіналдо, і врешті-решт тривалі торги увінчались успіхом. За їх результатами “гірники” забезпечили собі 90% прав на гравця (10% відступних після наступного продажу підуть попередньому клубу).

Сума трансферу складає приблизно 3,5-4 мільйони євро (залежно від джерел). Розраховано її виплатити двома траншами до вересня. Торік Васко да Гама витратив на Егіналдо всього 120 тисяч євро, купивши його за таку суму влітку.

Інші західні клуби також проявляли інтерес до Егіналдо. У жовтні минулого року британське видання 90min повідомляло про зацікавленість Ньюкасла. Наразі гравця не представляють великі футбольні агентства, Agencia 90 Minutos має у своєму портфоліо гравців, оцінюваних на Transfermarkt не вище ніж у 2 мільйони євро.

Зарекомендував себе у збірній

Егіналдо вдалося привернути на себе увагу завдяки викликам у склад юнацької збірної U-20, де він провів 3 матчі.

Варто відзначити, що наставник Рамон Менезес високо оцінив гравця і сподівається, що Егіналдо принесе користь Шахтару:

Я хочу відзначити весь наш склад скаутінгу. Егіналдо — гравець, який успішно грає у юнацькій збірній U-20, він дуже швидкий і добре виступає на професійному рівні. Він — чудовий гравець.

Особливо варто відзначити його дриблінг (63% успішних спроб у фінальній третині та 68% успішних спроб загалом). Також його плеймейкінг не залишає жодних сумнівів — він відмінно і розумно розставляється між лініями, ефективно керуючи грою і переміщуючи м’яч угору (75% точності передач з просуванням).

Є, звісно, ще моменти, у яких йому є куди покращитися, наприклад, в ударах по воротах і боротьбі на другому поверсі через його не дуже великий зріст (1,75 метра). Однак Егіналдо рішучий та впевнено працює корпусом, прикриваючи м’яч та підставляючись у потрібний момент.

Зазначимо також цікаві факти з позафутбольного життя Егіналдо — нещодавно він став молодим батьком, а бразильська преса розповідала, що він мало виходив з дому, зосереджуючись на досягненні успіху в школі.

Щодо ментальної стійкості, очевидно, що він має сильний характер — восени втратив маму у ДТП, але зміг перебороти цю трагедію і продовжив успішні виступи за Васко да Гама.

Українці сильні не лише на полі бою, а й на спортивних змаганнях. І попри всі перепони, долають випробування та доходять до кінця. Дивись, як українські веслярі в Таїланді фінішували на затопленому човні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.