Не одержали победу, но забрали сердца зрителей! Как голосовали за Украину в финале Евровидения-2024

Позади однозначно незабываемый финал Евровидения-2024. В этом году Украину представляли alyona alyona и Jerry Heil с чувственной песней Teresa & Maria, исполненной символов и прославляющей силу украинских женщин.

И хотя ежегодно мы все надеемся не только достойно показать себя всему миру на песенном конкурсе, но и победить на Евровидении, в этом году борьба за победу была действительно ожесточенной.

Как голосовали за Украину в финале Евровидения-2024, сколько баллов мы получили от жюри и голосов от зрителей — рассказываем дальше.

Сейчас также смотрят

Какое место заняла Украина на Евровидении-2024

Хотя мы в этом году, как и все конкурсанты, надеялись получить снова хрустальный микрофон, Украина получила 453 балла и заняла третье место на Евровидении-2024.

Как голосовали за Украину в финале Евровидения-2024

Сколько баллов Украина набрала от жюри

Уже традиционно участников песенного конкурса оценивали делегации национального жюри каждой страны-участницы. Каждая из них выбрала пять профессионалов музыкальной индустрии со своей родины.

В общем, от жюри Украина получила — 146 баллов.

Сколько голосов за Украину отдали зрители

Зрители со всех уголков мира оценили выступление украинских представительниц alyona alyona и Jerry Heil в 307 баллов.

Общие результаты гранд-финала Евровидения-2024

А раньше мы также рассказывали, как выступила Украина на Евровидении-2024, какие символы наполнили номер и о чем была их песня.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.