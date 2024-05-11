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Не здобули перемогу, але забрали серця глядачів! Як голосували за Україну у фіналі Євробачення-2024

Даніела Долотова, журналістка сайту 12 Травня 2024, 02:08
як голосували за Україну
Фото: Getty Images

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