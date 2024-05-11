Не здобули перемогу, але забрали серця глядачів! Як голосували за Україну у фіналі Євробачення-2024

Позаду однозначно незабутній фінал Євробачення-2024. Цьогоріч Україну представляли alyona alyona та Jerry Heil з чуттєвою піснею Teresa & Maria, яка сповнена символами та прославляє силу українських жінок.

І хоч щорічно ми всі маємо надію не лише гідно показати себе всьому світу на пісенному конкурсі, але й перемогти на Євробаченні, цьогоріч боротьба за перемогу була дійсно запеклою.

Як голосували за Україну у фіналі Євробачення-2024, скільки балів ми отримали від журі та голосів від глядачів — розповідаємо далі.

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Яке місце посіла Україна на Євробаченні-2024

Хоч ми цьогоріч, як і всі конкурсанти, сподівались здобути знову кришталевий мікрофон, Україна отримала 453 бали та зайняла третє місце на Євробаченні-2024.

Як голосували за Україну у фіналі Євробачення-2024

Скільки балів Україна набрала від журі

Уже традиційно учасників пісенного конкурсу оцінювали делегації національного журі від кожної країни-учасниці. Кожна з них обрала п’ять професіоналів музичної індустрії зі своєї Батьківщини.

Загалом від журі Україна отримала — 146 балів.

Скільки голосів за Україну віддали глядачі

Глядачі з усіх куточків світу оцінили виступ українських представниць alyona alyona та Jerry Heil у 307 балів.

Загальні результати гранд-фіналу Євробачення-2024

А раніше ми також розповідали, як виступила Україна на Євробаченні-2024, які символи наповнили номер та про що була їхня пісня.

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