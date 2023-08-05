Полнолуние начинает и заканчивает месяц: календарь лунных фаз в августе 2023

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 августа 2023, 13:29
Фази Місяця у серпні 2023: календар місячних фаз
Фото: Pexels

Больше новостей
Статеве виховання
Почему важно начинать секс-образование с детства и как правильно общаться об интиме с ребенком
хвороби
Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу
унікальний одяг для ЗСУ
Лучше, чем мантия-невидимка! Как волонтеры изготавливают уникальную одежду, маскирующую даже от тепловизора
дія підпис
Как оформить Дія.Підпис за несколько минут: пошаговая инструкция
Смотреть больше

Материалы по теме

Магнітні бурі у серпні 2023: календар магнітних бур на серпень
От средней до мощной! Когда будут магнитные бури в августе 2023 — календарь
Місячний календар стрижок на серпень 2023: вдалі дні для процедур
Кардинальные изменения или лёгкие детали? Календарь стрижек на август 2023 — благоприятные дни
Місячний календар вдалих днів на серпень 2023: детальний прогноз
Для свиданий, работы или финансов. Лунный календарь удачных дней на август 2023 — подробно
Магнітні бурі у липні 2023 – календар небезпечних дат
Месяц может оказаться не из лёгких! Календарь магнитных бурь на июль 2023

Видео
0:04:58
унікальний одяг для ЗСУ

Лучше, чем мантия-невидимка! Как волонтеры изготавливают уникальную одежду, маскирующую даже от тепловизора
Карта бойових дій в Україні
Враг скрывает свои потери в крематории Мелитополя: карта боевых действий в Украине 5 августа в режиме онлайн
Карта бойових дій в Україні
Борьба за Мелитопольское и Бердянское направления продолжается: карта боевых действий в Украине 4 августа в режиме онлайн
0:03:04
Запорізькі волонтери
“Страшно, но что делать?..” Запорожские волонтеры спасают животных, которых покинули хозяева
0:02:55
Табір для незрячих
“Я почувствовал, как глаза погасли…” Как незрячие в результате войны люди учатся адаптироваться к быту и жить
0:04:37
Михайло Бакалюк: історія бійця про фантомні болі
Словно тысячи ос жалят без остановки! История военного о фантомных болях и лечении
0:12:49
тактична медицина
Это фатально! Тата Кеплер о некачественных турникетах и других проблемах тактической медицины на передовой
0:05:59
Єдиний реєстр свердловин: хто має платити за воду
За воду из колодцев придется платить? Рассказываем о Едином реестре скважин, и как это работает
Карта бойових дій в Україні 03.08.2023 онлайн
Безрезультатные попытки врага восстановить положение: карта боевых действий в Украине 3 августа в режиме онлайн
0:05:24
Прикордонники із Волині
Сейчас или ты, или тебя… Пограничники из Волыни откровенно рассказали о первых днях на передовой
Больше видео
хвороби
Читать дальше
Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу
Кавун на зиму: простий рецепт, як закрити кавун на зиму
Читать дальше
С медом и пикантными пряностями — легкий рецепт сладких консервированных арбузов на зиму

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь