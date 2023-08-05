Полнолуние начинает и заканчивает месяц: календарь лунных фаз в августе 2023

Фазы Луны оказывают влияние на жизнь на Земле. Люди сверяются с лунным календарем, что посадить растения, сделать новую прическу, определить удачное время для рыбалки и т.д.

Ведь с ростом Луны увеличивается энергия, повышается тонус нашего организма, мы чувствуем все больше энергии и меньше усталости.

С ростом Луны начинается новый цикл, который соблюдает много людей. А в период полнолуния Солнце и Луна находятся по разные противоположные стороны от Земли, поэтому их влияние взаимно противоположное на живые организмы.

Сейчас также смотрят

Мы расскажем о фазах Луны в августе. Сохраняйте календарь лунных фаз, чтобы знать даты их начала и конца.

Фазы Луны в августе 2023 года: календарь

1 августа — полная Луна

2-15 августа — убывающая Луна

16 августа — новая Луна

17-30 августа — растущая Луна

31 августа — полная Луна

Садоводы и огородники ориентируются на фазы Луны, чтобы иметь хороший урожай. Ранее мы рассказывали о посевном календаре на август 2023 года.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!