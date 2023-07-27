От средней до мощной! Когда будут магнитные бури в августе 2023 — календарь

В последний месяц лета нас ждут три магнитных бури. Расслабляться не стоит, ведь они будут мощной и средней интенсивности. Часто в дни магнитных бурь люди плохо себя чувствуют.

Читай в нашем материале, когда будут магнитные бури в августе 2023 — подробный календарь.

Магнитные бури в августе 2023: календарь магнитных бурь на август

Магнитная буря — резкие изменения в магнитном поле Земли, которые возникают из-за повышенной солнечной активности. Такие бури могут влиять на метеозависимых людей — они часто страдают от высокого артериального давления, головной боли, головокружения.

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Поэтому календарь магнитных бурь — вещь полезная, ведь заранее можно увидеть, когда они будут, а еще — подготовиться к этому. Важно налаживать сон, питание и снижать стресс, так ты снизишь влияние магнитных бурь.

Особенно необходимо соблюдать эти правила во время мощной бури. А в августе 2023 года такая придется на середину месяца. Часто почувствовать их приближение можно еще за несколько дней, но чтобы знать точно, держи даты магнитных бурь на август.

Календарь магнитных бурь на август 2023

2-3 августа — буря средней интенсивности;

буря средней интенсивности; 16-17 августа — буря мощной интенсивности;

буря мощной интенсивности; 18-20 августа — буря средней интенсивности.

Как ограничить влияние магнитных бурь на самочувствие

Облегчить самочувствие во время и после магнитных бурь можно следующими способами:

Прогуливайся каждый день на свежем воздухе — минимум час.

минимум час. Наладь питание — откажись от жирного, острого, соленого и сладкого. Также следует ограничить употребление алкоголя и курение.

откажись от жирного, острого, соленого и сладкого. Также следует ограничить употребление алкоголя и курение. Сбалансируй сон — спи не менее семи часов, ложись до 23:00.

Пей достаточное количество воды. Кстати, читай, о приложениях, которые напоминают пить воду.

Если у тебя нет проблем с сосудами, можешь попробовать контрастный душ.

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