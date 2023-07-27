Здоровье и красота

От средней до мощной! Когда будут магнитные бури в августе 2023 — календарь

Анастасия Грубрина, редактор сайта 27 июля 2023, 15:30
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Фото: Pexels

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