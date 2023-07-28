Лучшие дни для продуктивной работы! Лунный посевной календарь на август 2023

Любимые растения нуждаются в постоянном уходе. Хоть август — лучшее время, чтобы собирать урожай, плодовые деревья, кустарники и цветы все же требуют внимания.

Кроме полива, растительным культурам нужно делать прививки, обрезки, профилактику от вредителей и болезней и т.д. На земле всегда найдется работа.

Какие же благоприятные дни ждут садоводов и садовниц в августе 2023, мы рассказали в материале.

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В конце лета нужно успеть сделать много работы: подготовить растения к холодам, сделать запасы на зиму и не забыть ухаживать за всеми плодовыми культурами: подкормить их, обрезать или обработать от вредителей.

Более того, в августе все еще можно сеять скороспелые культуры: зелень, редис, горох, спаржевую фасоль, ранние сорта моркови и свеклы. Хорошо, если для всех дел будет много времени, ведь благоприятных дней в августе будет достаточно.

Благоприятные дни: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28, 31

Неблагоприятные дни: 1-3, 15, 16, 25, 26, 29, 30

Календарь садовода-огородника на август 2023 года

4-5 июля

Этот день благоприятный для поливов и подкормки органическими удобрениями редиса, моркови, свёклу, пастернака, зеленого лука, листов салата, рукколы.

Также можно произвести заготовку черенков для обычных и плодовых деревьев: калины, шиповника, смородины, рябины, облепихи.

8-9 июля

Эти дни будут щедры на садовую работу с плодовыми деревьями. Можно заниматься: проращиванием семян, пикированием, прореживанием, подкормкой органическими удобрениями, подвязкой и установкой опор, заготовкой черенков и прикапыванием отводков.

Кроме того, можно работать и с однолетними, многолетними растениями и обычными деревьями.

Поскольку эти дни благоприятны для работы с плодовыми деревьями, можно также собирать урожай и начинать работу над зимней заготовкой.

13-14 июля

Эти дни будут идеальным временем для работы на огороде. В частности, чтобы проращивать семена, поливать урожай и подкармливать его органическими удобрениями.

Лучше всего работать с корнеплодами, зеленью, овощами: томатами, физалисом, огурцами, кабачками, патиссонами, тыквой. Кроме того, можно собирать урожай земляники и клубники, калины, шиповника, рябины, облепихи, смородины, крыжовника и других ягод.

Уместна в этот день работа с травами: стрижка газонов, сбор цветов и лекарственных трав.

20-24 июля

Последние недели лета тоже будут насыщены работой. В эти дни лучше заниматься огородом: проращивать семена, поливать, подкармливать минеральными удобрениями и устанавливать дополнительные опоры.

Все это уместно делать с разными овощами, корнеплодами, зеленью и пряными травами. Также в эти дни можно работать с зерновыми культурами: пшеница, овес, ячмень, рожь.

Также можно собирать урожай с плодовых и ореховых деревьев, ягодных и виноградных кустов и начинать зимние заготовки: консервировать или сушить.

Но это не все, в эти дни можно работать с травами и декоративными растениями. А именно, стричь живые изгороди или собирать сидераты, лекарственные травы.

27-28 июля

В эти дни лучше заниматься плодовыми культурами и урожаем из огорода. А именно проращивать семена, подкармливать их минеральными удобрениями, подвязывать и устанавливать опоры. Кроме того, в этот период можно начинать квасить овощи.

Также не лишним будет прививка и окулировка отдельных культур, чтобы подготовить их к зимовке.

31 июля

В последний день лета нужно уделить внимание подготовке сада и огорода к холодам. Проводить заготовку черенков, прививку и окулировку плодовых культур. Также не лишним будет удобрить их минеральными веществами.

Хорошо, если в благоприятные дни для работы в саду и на огороде не болит голова. Проверить это можно в нашем календаре магнитных бурь на август.

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