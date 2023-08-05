Повня розпочинає і закінчує місяць: календар місячних фаз у серпні 2023

Фази Місяця впливають на життя на Землі. Люди звіряються з місячним календарем, що посадити рослини, зробити нову зачіску, визначити вдалий час для риболовлі тощо.
Адже з ростом Місяця збільшується енергія, підвищується тонус нашого організму, ми відчуваємо дедалі більше енергії та менше втоми.
З ростом Місяця починається новий цикл, якого дотримується багато людей. А у період повні Сонце і Місяць знаходяться по різні протилежні сторони від Землі, тому їх вплив взаємно протилежний на живі організми.
Ми розповімо про фази Місяця у серпні. Зберігай календар місячних фаз, щоб знати дати їхнього початку та кінця.
Садівники та городники орієнтуються на фази Місяця, щоб мати хороший врожай. Раніше ми розповідали про посівний календар на серпень 2023.
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