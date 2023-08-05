Повня розпочинає і закінчує місяць: календар місячних фаз у серпні 2023

Фази Місяця впливають на життя на Землі. Люди звіряються з місячним календарем, що посадити рослини, зробити нову зачіску, визначити вдалий час для риболовлі тощо.

Адже з ростом Місяця збільшується енергія, підвищується тонус нашого організму, ми відчуваємо дедалі більше енергії та менше втоми.

З ростом Місяця починається новий цикл, якого дотримується багато людей. А у період повні Сонце і Місяць знаходяться по різні протилежні сторони від Землі, тому їх вплив взаємно протилежний на живі організми.

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Ми розповімо про фази Місяця у серпні. Зберігай календар місячних фаз, щоб знати дати їхнього початку та кінця.

Фази Місяця у серпні 2023: календар

1 серпня — повний Місяць

2-15 серпня — Місяць, що спадає

16 серпня — новий Місяць

17-30 серпня — Місяць, що зростає

31 серпня — повний Місяць

Садівники та городники орієнтуються на фази Місяця, щоб мати хороший врожай. Раніше ми розповідали про посівний календар на серпень 2023.

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