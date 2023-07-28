Найкращі дні для продуктивної роботи! Місячний посівний календар на серпень 2023

Улюблені рослини потребують постійного догляду. Так, хоч в серпні найкращий час, щоб збирати врожай, плодові дерева, кущі та квіти все ж потребують уваги.

Крім поливу, рослинним культурам треба робити щеплення, обрізання, профілактику від шкідників та хвороб тощо. На землі завжди знайдеться робота.

Які ж сприятливі дні чекають на садівників та садівниць у серпні, ми розповіли у матеріалі.

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Наприкінці літа треба встигнути зробити чимало роботи: підготувати рослини до холодів, зробити запаси на зиму та не забути доглянути за усіма плодовими культурами: підживити їх, обрізати чи обробити від шкідників.

Ба більше, в серпні все ще можна сіяти скоростиглі культури: зелень, редис, горох, спаржеву квасолю, ранні сорти моркви та буряків. Добре, що для усіх справ буде чимало часу, адже сприятливих днів у серпні буде вдосталь.

Сприятливі дні: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28, 31

Несприятливі дні: 1-3, 15, 16, 25, 26, 29, 30

Календар садівника-городника на серпень 2023 — детально

4-5 липня

Цей день сприятливий для поливів та підживлення органічними добривами редису, моркви, буряку, пастернака, зеленої цибулі, листя салату, руколи.

Також можна зробити заготівлю живців для звичайних та плодових дерев: калини, шипшини, смородини, горобини, обліпихи.

8-9 липня

Ці дні будуть щедрими на садову роботу з плодовими деревами. Можна займатися: пророщенням насіння, пікіруванням, проріджуванням, підживленням органічними добривами, підв’язкою та встановленням опор, заготівлею живців та прикопуванням відводків.

Крім того, можна працювати й з однорічними, багаторічними рослинами та звичайними деревами.

Оскільки ці дні сприятливі для роботи в з плодовими деревами, то можна також збирати врожай та починати роботу над зимовою заготівлею.

13-14 липня

Ці дні будуть ідеальним часом для роботи на городі. Зокрема, пророщувати насіння, поливати врожай та підживлювати його органічними добривами.

Найкраще працювати з коренеплодами, зеленню, овочами: томатами, фізалісом, огірками, кабачками, патисонами, гарбузом. Крім того, можна збирати врожай суниці та полуниці, калини, шипшини, горобини, обліпихи, смородини, аґрусу та інших ягід.

Доречною буде робота з травами: стрижка газонів, збір квітів та лікарських трав.

20-24 липня

Останні тижні літа теж будуть насичені роботою. В ці дні найкраще займатися городом: пророщувати насіння, поливати, підживлювати мінеральними добривами та встановлювати додаткові опори.

Усе це доречно робити з різними овочами, коренеплодами, зеленню та пряними травами. Також в ці дні можна працювати з зерновими культурами: пшениця, овес, ячмінь, жито.

Також можна збирати врожай з плодових й горіхових дерев, ягідних та виноградних кущів та починати зимові заготівлі: консервувати чи сушити.

Та це не все, в ці дні можна працювати з травою та декоративними рослинами. А саме, стригти живі огорожі чи збирати сидерати чи лікарські трави.

27-28 липня

В ці дні найкраще займатися плодовими культурами та врожаєм з городу. А саме, пророщувати насіння, підживлювати їх мінеральними добривами, підв’язувати та встановлювати опори. Крім того, в цей період можна починати квасити овочі.

Також не зайвим будуть щеплення та окулірування окремих культур, щоб підготувати їх до зимівлі.

31 липня

В останній день літа треба приділити увагу підготовці саду та городу до холодів. Проводити заготівлю живців, щеплення та окулірування плодових культур. Також не зайвим буде удобрити їх мінеральними речовинами.

Добре, якщо в сприятливі дні для роботи в саду та на городі не болітиме голова. Перевірити це можна у нашому календарі магнітних бур на серпень.

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