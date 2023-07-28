Найкращі дні для продуктивної роботи! Місячний посівний календар на серпень 2023

Улюблені рослини потребують постійного догляду. Так, хоч в серпні найкращий час, щоб збирати врожай, плодові дерева, кущі та квіти все ж потребують уваги.
Крім поливу, рослинним культурам треба робити щеплення, обрізання, профілактику від шкідників та хвороб тощо. На землі завжди знайдеться робота.
Які ж сприятливі дні чекають на садівників та садівниць у серпні, ми розповіли у матеріалі.
Наприкінці літа треба встигнути зробити чимало роботи: підготувати рослини до холодів, зробити запаси на зиму та не забути доглянути за усіма плодовими культурами: підживити їх, обрізати чи обробити від шкідників.
Ба більше, в серпні все ще можна сіяти скоростиглі культури: зелень, редис, горох, спаржеву квасолю, ранні сорти моркви та буряків. Добре, що для усіх справ буде чимало часу, адже сприятливих днів у серпні буде вдосталь.
Сприятливі дні: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20-24, 27, 28, 31 Несприятливі дні: 1-3, 15, 16, 25, 26, 29, 30
Цей день сприятливий для поливів та підживлення органічними добривами редису, моркви, буряку, пастернака, зеленої цибулі, листя салату, руколи.
Також можна зробити заготівлю живців для звичайних та плодових дерев: калини, шипшини, смородини, горобини, обліпихи.
Ці дні будуть щедрими на садову роботу з плодовими деревами. Можна займатися: пророщенням насіння, пікіруванням, проріджуванням, підживленням органічними добривами, підв’язкою та встановленням опор, заготівлею живців та прикопуванням відводків.
Крім того, можна працювати й з однорічними, багаторічними рослинами та звичайними деревами.
Крім того, можна працювати й з однорічними, багаторічними рослинами та звичайними деревами.
Оскільки ці дні сприятливі для роботи в з плодовими деревами, то можна також збирати врожай та починати роботу над зимовою заготівлею.
Ці дні будуть ідеальним часом для роботи на городі. Зокрема, пророщувати насіння, поливати врожай та підживлювати його органічними добривами.
Найкраще працювати з коренеплодами, зеленню, овочами: томатами, фізалісом, огірками, кабачками, патисонами, гарбузом. Крім того, можна збирати врожай суниці та полуниці, калини, шипшини, горобини, обліпихи, смородини, аґрусу та інших ягід.
Доречною буде робота з травами: стрижка газонів, збір квітів та лікарських трав.
Останні тижні літа теж будуть насичені роботою. В ці дні найкраще займатися городом: пророщувати насіння, поливати, підживлювати мінеральними добривами та встановлювати додаткові опори.
Усе це доречно робити з різними овочами, коренеплодами, зеленню та пряними травами. Також в ці дні можна працювати з зерновими культурами: пшениця, овес, ячмінь, жито.
Також можна збирати врожай з плодових й горіхових дерев, ягідних та виноградних кущів та починати зимові заготівлі: консервувати чи сушити.
Також можна збирати врожай з плодових й горіхових дерев, ягідних та виноградних кущів та починати зимові заготівлі: консервувати чи сушити.
Та це не все, в ці дні можна працювати з травою та декоративними рослинами. А саме, стригти живі огорожі чи збирати сидерати чи лікарські трави.
В ці дні найкраще займатися плодовими культурами та врожаєм з городу. А саме, пророщувати насіння, підживлювати їх мінеральними добривами, підв’язувати та встановлювати опори. Крім того, в цей період можна починати квасити овочі.
Також не зайвим будуть щеплення та окулірування окремих культур, щоб підготувати їх до зимівлі.
В останній день літа треба приділити увагу підготовці саду та городу до холодів. Проводити заготівлю живців, щеплення та окулірування плодових культур. Також не зайвим буде удобрити їх мінеральними речовинами.
Добре, якщо в сприятливі дні для роботи в саду та на городі не болітиме голова. Перевірити це можна у нашому календарі магнітних бур на серпень.
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