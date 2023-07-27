Від середньої до потужної! Коли будуть магнітні бурі у серпні 2023 — календар

В останній місяць літа на нас чекають три магнітні бурі. Розслаблятися не слід, адже вони потужної та середньої інтенсивності. Часто у дні магнітних бур люди погано почуваються.

Читай у нашому матеріалі, коли будуть магнітні бурі у серпні 2023 — детальний календар.

Магнітні бурі у серпні 2023: календар магнітних бур на серпень

Магнітна буря — збурення магнітного поля Землі, яке виникає внаслідок спалахів на Сонці. Такі бурі можуть впливати на метеозалежних людей — вони часто відчувають високий артеріальний тиск, головний біль, запаморочення.

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Тому календар магнітних бур — річ корисна, адже заздалегідь можна побачити, коли вони будуть, а ще — підготуватися до цього. Важливо налагоджувати сон, харчування та зменшувати стрес, так ти зменшиш вплив магнітних бур.

Особливо необхідно дотримуватися цих правил під час потужної бурі. А у серпні 2023 така припаде на середину місяця. Часто відчути їхнє наближення можна ще за кілька днів, але щоб знати точно, тримай дати магнітних бур на серпень.

Календар магнітних бур на серпень 2023

2-3 серпня — буря середньої інтенсивності;

16-17 серпня — буря потужної інтенсивності;

18-20 серпня — буря середньої інтенсивності.

Як обмежити вплив магнітних бур на самопочуття

Полегшити самопочуття під час та після магнітних бур можна такими способами:

Прогулюйся щодня на свіжому повітрі — мінімум годину.

Налагодь харчування — відмовся від жирного, гострого, солоного і солодкого. Також слід обмежити вживання алкоголю та куріння.

Збалансуй сон — спи не менш як сім годин, лягай до 23:00.

Пий достатню кількість води. До речі, читай, про додатки, які нагадують пити воду.

Якщо в тебе немає проблем із судинами, можеш спробувати контрастний душ.

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