Від середньої до потужної! Коли будуть магнітні бурі у серпні 2023 — календар

В останній місяць літа на нас чекають три магнітні бурі. Розслаблятися не слід, адже вони потужної та середньої інтенсивності. Часто у дні магнітних бур люди погано почуваються.
Читай у нашому матеріалі, коли будуть магнітні бурі у серпні 2023 — детальний календар.
Магнітна буря — збурення магнітного поля Землі, яке виникає внаслідок спалахів на Сонці. Такі бурі можуть впливати на метеозалежних людей — вони часто відчувають високий артеріальний тиск, головний біль, запаморочення.
Тому календар магнітних бур — річ корисна, адже заздалегідь можна побачити, коли вони будуть, а ще — підготуватися до цього. Важливо налагоджувати сон, харчування та зменшувати стрес, так ти зменшиш вплив магнітних бур.
Особливо необхідно дотримуватися цих правил під час потужної бурі. А у серпні 2023 така припаде на середину місяця. Часто відчути їхнє наближення можна ще за кілька днів, але щоб знати точно, тримай дати магнітних бур на серпень.
Полегшити самопочуття під час та після магнітних бур можна такими способами:
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