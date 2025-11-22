Стиль жизни

Волны жары станут опаснее: новые модели изменений климата тревожат ученых

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 ноября 2025, 16:00 2 мин.
Волны жары станут опаснее: новые модели изменений климата тревожат ученых
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь