Волны жары станут опаснее: новые модели изменений климата тревожат ученых

Чем дольше страны откладывают достижение нулевых выбросов, тем жарче и чаще становятся волны жары. К такому выводу пришли ученые Центра передового опыта ARC и национального научного агентства CSIRO.

Они проанализировали, как экстремальная жара будет изменяться в течение следующего тысячелетия при разных сценариях сокращения выбросов. Об этом пишет The Guardian.

Даже чистый ноль не вернет планету к нормальной температуре

Исследование показывает, что даже если человечество выйдет на чистый ноль в ближайшие десятилетия, возвращение к условиям доиндустриальной эпохи не произойдет как минимум в течение тысячи лет.

Планета уже зафиксирована на определенном уровне потепления.

— Мы уже заперты в части последствий. Но если отложить чистый ноль — удар будет значительно сильнее, — говорит автор работы профессор Сара Перкинс-Киркпатрік из Австралийского национального университета.

Новые волны жары все равно усилятся

Даже если мир остановит глобальное потепление на уровне 1,5 или 2 градусов, это всё равно будет означать новые, более опасные волны жары. А каждая задержка в сокращении выбросов только увеличивает масштаб рисков.

Читать по теме Жара в +40C: от аномальных температур в Европе погибли более 2 тысяч человек От жары умирают даже дети. Что происходит в Европе?

В Австралии, где часть политиков ставит под сомнение целесообразность достижения чистого нуля, исследовательница подчеркивает:

Цена бездействия будет значительно выше, чем любые затраты на переход.

Рекордные волны жары — будут каждый год

Моделирование на базе климатического симулятора Access показало: если мир будет откладывать чистый ноль до 2050 года, страны, расположенные близко к экватору, будут ежегодно переживать температурные рекорды, которые сегодня случаются раз в десятилетия.

Волну жары в исследовании определили как минимум три дня подряд с температурами, превышающими 90-й процентиль региона.

Профессор Дэвид Кароли, который не входил в состав команды исследования, признает выводы ожидаемыми. Связь между накопленными выбросами и температурой — прямая. В то же время он отмечает: симуляции имеют ограничения, в частности относительно точности воспроизведения осадков.

Несмотря на тревожные тенденции, исследователи видят и один плюс: мир еще может успеть подготовиться.

Мы понимаем последствия тепловых волн для здоровья, экономики и экосистем. Теперь нужно разработать продуманные стратегии адаптации — и начинать эти разговоры прямо сейчас, — подчеркивает команда.

Также читай, как кондиционеры ускоряют рост температур на планете и чем их лучше заменить.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!