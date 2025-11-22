Хвилі спеки стануть небезпечнішими: нові моделі змін клімату тривожать учених

Чим довше країни відкладають досягнення нульових викидів, тим гарячішими та частішими стають хвилі спеки.

До такого висновку дійшли науковці Центру передового досвіду ARC та національного наукового агентства CSIRO. Вони проаналізували, як екстремальна спека змінюватиметься протягом наступного тисячоліття за різних сценаріїв скорочення викидів. Про це пише The Guardian.

Навіть чистий нуль не поверне планету до нормальної температури

Дослідження показує, що навіть якщо людство вийде на чистий нуль найближчими десятиліттями, повернення до умов доіндустріальної епохи не відбудеться щонайменше протягом тисячоліття.

Планета вже зафіксована на певному рівні потепління.

— Ми вже замкнені в частині наслідків. Але якщо відкласти чистий нуль — удар буде значно сильніший, — каже авторка роботи професорка Сара Перкінс-Кіркпатрік з Австралійського національного університету.

Нові хвилі спеки все одно посиляться

Навіть якщо світ зупинить глобальне потепління на рівні 1,5 або 2 градуси, це все одно означатиме нові, більш небезпечні хвилі спеки. А кожна затримка у скороченні викидів лише збільшує масштаби ризиків.

В Австралії, де частина політиків ставить під сумнів доцільність чистого нуля, дослідниця наголошує:

Ціна бездіяльності буде значно вищою, ніж будь-які витрати на перехід.

Рекордні хвилі спеки — будуть щороку

Моделювання на базі кліматичного симулятора Access показало: якщо світ відкладатиме чистий нуль до 2050 року, країни поблизу екватора щороку переживатимуть температурні рекорди, які сьогодні трапляються раз на десятиліття.

Хвилю спеки в дослідженні визначили як щонайменше три дні поспіль із температурами, що перевищують 90-й процентиль регіону.

Професор Девід Каролі, який не був частиною команди дослідження, визнає висновки очікуваними. Зв’язок між накопиченими викидами та температурою — прямий. Водночас він зауважує: симуляції мають обмеження, зокрема щодо точності відтворення опадів.

Попри тривожні тенденції, дослідники бачать і один плюс: світ ще може встигнути підготуватися.

Ми розуміємо наслідки теплових хвиль для здоров’я, економіки та екосистем. Тепер потрібно розробляти продумані стратегії адаптації — і почати ці розмови прямо зараз, — наголошує команда.

