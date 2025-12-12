Hogwarts Legacy: как получить бесплатно в Epic Games Store

Epic Games Store начал праздничный розыгрыш бесплатных игр и первым предложением стала культовая RPG Hogwarts Legacy от Warner Bros. Games. Читай в материале, как его получить бесплатно без лишних шагов.

Hogwarts Legacy: как получить игру бесплатно

Игра доступна для бесплатного получения с 11 по 18 декабря 2025 года до 18:00 по киевскому времени. Hogwarts Legacy — одна из самых успешных игр 2023 года, которая продалась более 22 млн копий и стала бестселлером в США. Ты сможешь погрузиться в мир Гарри Поттера, исследуя Хогвартс, кастируя заклинания и сражаясь с врагами в открытом мире.

Как получить игру бесплатно: пошаговая инструкция

Войди в аккаунт: создай бесплатный аккаунт или войди через существующий через лаунчер или сайт Epic Games Store. На главной странице ты увидишь Hogwarts Legacy — это именно она. Нажми получить бесплатно (Get free). Тебе откроется игра на полный экран с ее трейлером, подробной информацией и предложением забрать ее бесплатно. Нажми еще раз Получить. Перед тобой откроется окно, в котором нужно нажать Оформить заказ (Place order). И все! Игра появится в твоей библиотеке игр, откуда ты сможешь ее скачать и поиграть в нее.

Бонус: Если поиграешь в игру 2 часа до 18 декабря, получишь Chocolate Frog Back Bling в Fortnite. Это часть Harry Potter-коллаборации Epic из Warner Bros. Не медли, ведь акция ограничена временем!

