Hogwarts Legacy: як отримати безкоштовно в Epic Games Store

Epic Games Store розпочав святковий розіграш безкоштовних ігор, і першою пропозицією стала культова RPG Hogwarts Legacy від Warner Bros. Games. Читай у матеріалі, як її отримати безкоштовно без зайвих кроків.

Hogwarts Legacy: як отримати гру безкоштовно

Гра доступна для безкоштовного отримання з 11 до 18 грудня 2025 року доо 18:00 за київським часом. Hogwarts Legacy — одна з найуспішніших ігор 2023 року, яка продалася понад 22 млн копій і стала бестселером у США. Ти зможеш зануритися у світ Гаррі Поттера, досліджуючи Гоґвортс, кастуючи заклинання та борючись з ворогами в відкритому світі.

Як отримати гру безкоштовно: покрокова інструкція

Увійди в акаунт: створи безкоштовний акаунт або увійди через існуючий через лаунчер або сайт Epic Games Store. На головній сторінці ти побачиш Hogwarts Legacy — це саме вона. Натисни Отримати безкоштовно (Get free). Тобі відкриється гра на повний екран з її трейлером, детальною інформацією, та пропозицією забрати її безкоштовно. Натисни ще раз Отримати. Перед тобою відкриється вікно, у якому ти маєш натиснути Оформити замовлення (Place order). І все! Гра з’явиться у твоїй бібліотеці ігор, звідки ти вже зможеш її завантажити та пограти в неї.

Бонус: Якщо пограєш в гру 2 години до 18 грудня, то отримаєш Chocolate Frog Back Bling у Fortnite. Це частина Harry Potter-колаборації Epic з Warner Bros. Не зволікай, адже акція обмежена часом!

