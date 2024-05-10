Iolanda — Grito на Евровидении-2024: Португалия в стиле современного ритм-энд-блюза

Португалию на Евровидении 2024 года представляет певица Iolanda (Иоланда Коста). Она успешно выступила в первом полуфинале в Мальме 7 мая с песней Grito и прошла в финал конкурса, который состоится 11 мая, в субботу. Iolanda выступит под номером 18.

Что известно о представительнице Португалии Iolanda на Евровидении-2024, и о чем она поет — читай в нашем материале.

Представительница Португалии на Евровидении-2024

Иоланда Коста, известная как Iolanda, португальская певица и автор песен, стала известна после участия в первом сезоне португальского песенного шоу Uma canção para ti, транслировавшегося телеканалом TVI в декабре 2008 года.

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На международном конкурсе Евровидение-2024 она представляет свою страну с песней Grito (Крик).

Кто такая Iolanda

Португальская поп певица и автор песен Iolanda говорит, что относится к пению и музыке со страстью. О том, что ее судьба быть на сцене, поняла еще в 14 лет, когда впервые победила на песенном конкурсе дома, в Португалии.

Девушка родилась в приморском городке Фигейра-да-Фош, в 17 лет переехала в столицу, Лиссабон, где окончила консерваторию.

Сначала Iolanda выступала на малых сценах — в местных ресторанах, а затем набралась смелости, и приняла участие в национальных песенных конкурсах.

Уехала в Великобританию, где училась написанию песен в Британско-Ирландском институте современной музыки в Университете Сассекса.

В прошлом году 29-летняя Iolanda выпустила свой первый дебютный альбом под названием Cura.

Песни, которые пишет певица, — это смесь поп музыки и современного ритм-энд-блюза с нотками традиционной португальской музыки.

На конкурс Евровидения-2024 Iolanda попала после участия в португальском Festival da Canção 2024. Победа на конкурсе стала ее путевкой в ​​Мальме.

Iolanda — Grito о чем песня участника Евровидения-2024

Grito написали вместе Иоланда Коста и Альберто Эрнандес для участия в португальском Festival da Canção 2024. Певица описала свою песню как крик самозащиты и веры в себя.

Это песня о самопознании и призыве не бояться смотреть на мир широко и искать в нем новые возможности. Даже если это будет трудно, нужно пройти внутреннюю трансформацию и сохранять устойчивость.

В песне певица размышляет о том, как залечить былые раны и принять свое настоящее Я.

Grito: перевод песни

Крик

Я слышал, чувствовал, тело несет

Мы продолжали так, одно и другое, одно и другое, одно и другое, одно и другое

Я свободно падаю, сообщу, когда я доберусь до цели

Я сдаюсь здесь, понемногу.

Долгими шагами застрял в игре

Я хочу отпустить то, что причинило мне боль

Я прошу звезду-мать, чтобы день снова взошел.

(Он все еще горит) Я трансформировал каждый свой стих (Он все еще горит)

И сдался за мужество, которое все еще горит, все еще горит

Ударил свет в грудь и открыл

Я пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горит.

Сегодня я хочу доказать себе

Что я могу быть кем захочу (Кем захочу)

Собираю за столом тех, кто меня очень любит

Прощаю тех, кто хотел видеть мои страдания

Меня не обмануть (Нет, нет)

Я любого размера (Я есть)

Я до сих пор помню, когда был маленьким

Сначала я мечтал

Долгими шагами застрял в игре

Я хочу отпустить то, что причинило мне боль

И я прошу звездную мать, которая заставляет день рождаться заново

(Все еще горит) Я трансформировал каждый свой куплет (Все еще горит)

И поддайся мужеству, которое все еще горит, все еще горит

Ударь свет себе в грудь и открой

Я пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горит

Я пламя, которое все еще горит, все еще горит

Я пламя, которое все еще горит, все еще горит

Гори, гори, гори

Я трансформировал каждое стихотворение в себя

И предался мужеству, которое все еще горит, все еще горит

Ударил свет в грудь и открыл

Я — пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горит.

Iolanda — Grito: видео выступления на Евровидении-2024

Уже известны результаты второго финала Евровидения-2024, узнавай, кого сочли достойными финала.

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