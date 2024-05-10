Iolanda — Grito на Евровидении-2024: Португалия в стиле современного ритм-энд-блюза

Португалию на Евровидении 2024 года представляет певица Iolanda (Иоланда Коста). Она успешно выступила в первом полуфинале в Мальме 7 мая с песней Grito и прошла в финал конкурса, который состоится 11 мая, в субботу. Iolanda выступит под номером 18.
Что известно о представительнице Португалии Iolanda на Евровидении-2024, и о чем она поет — читай в нашем материале.
Иоланда Коста, известная как Iolanda, португальская певица и автор песен, стала известна после участия в первом сезоне португальского песенного шоу Uma canção para ti, транслировавшегося телеканалом TVI в декабре 2008 года.
На международном конкурсе Евровидение-2024 она представляет свою страну с песней Grito (Крик).
Португальская поп певица и автор песен Iolanda говорит, что относится к пению и музыке со страстью. О том, что ее судьба быть на сцене, поняла еще в 14 лет, когда впервые победила на песенном конкурсе дома, в Португалии.
Девушка родилась в приморском городке Фигейра-да-Фош, в 17 лет переехала в столицу, Лиссабон, где окончила консерваторию.
Сначала Iolanda выступала на малых сценах — в местных ресторанах, а затем набралась смелости, и приняла участие в национальных песенных конкурсах.
Уехала в Великобританию, где училась написанию песен в Британско-Ирландском институте современной музыки в Университете Сассекса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)
Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)
В прошлом году 29-летняя Iolanda выпустила свой первый дебютный альбом под названием Cura.
Песни, которые пишет певица, — это смесь поп музыки и современного ритм-энд-блюза с нотками традиционной португальской музыки.
На конкурс Евровидения-2024 Iolanda попала после участия в португальском Festival da Canção 2024. Победа на конкурсе стала ее путевкой в Мальме.
Grito написали вместе Иоланда Коста и Альберто Эрнандес для участия в португальском Festival da Canção 2024. Певица описала свою песню как крик самозащиты и веры в себя.
Это песня о самопознании и призыве не бояться смотреть на мир широко и искать в нем новые возможности. Даже если это будет трудно, нужно пройти внутреннюю трансформацию и сохранять устойчивость.
В песне певица размышляет о том, как залечить былые раны и принять свое настоящее Я.
Крик
Я слышал, чувствовал, тело несетМы продолжали так, одно и другое, одно и другое, одно и другое, одно и другоеЯ свободно падаю, сообщу, когда я доберусь до целиЯ сдаюсь здесь, понемногу.
Долгими шагами застрял в игреЯ хочу отпустить то, что причинило мне больЯ прошу звезду-мать, чтобы день снова взошел.
(Он все еще горит) Я трансформировал каждый свой стих (Он все еще горит)И сдался за мужество, которое все еще горит, все еще горитУдарил свет в грудь и открылЯ пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горит.
Сегодня я хочу доказать себеЧто я могу быть кем захочу (Кем захочу)Собираю за столом тех, кто меня очень любитПрощаю тех, кто хотел видеть мои страданияМеня не обмануть (Нет, нет)Я любого размера (Я есть)Я до сих пор помню, когда был маленькимСначала я мечтал
Долгими шагами застрял в игреЯ хочу отпустить то, что причинило мне больИ я прошу звездную мать, которая заставляет день рождаться заново
(Все еще горит) Я трансформировал каждый свой куплет (Все еще горит)И поддайся мужеству, которое все еще горит, все еще горитУдарь свет себе в грудь и откройЯ пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горитЯ пламя, которое все еще горит, все еще горитЯ пламя, которое все еще горит, все еще горит
Гори, гори, гориЯ трансформировал каждое стихотворение в себяИ предался мужеству, которое все еще горит, все еще горитУдарил свет в грудь и открылЯ — пламя, которое все еще горит, все еще горит, все еще горит.
Уже известны результаты второго финала Евровидения-2024, узнавай, кого сочли достойными финала.
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