Iolanda — Grito на Євробаченні-2024: Португалія в стилі сучасного ритм-енд-блюзу

Португалію на Євробаченні 2024 представляє співачка Iolanda (Іоланда Коста). Вона вдало виступила у першому півфіналі в Мальме 7 травня з піснею Grito й пройшла в фінал конкурсу, який відбудеться 11 травня, в суботу. Iolanda виступатиме під номером 18.

Що відомо про представницю Португалії Iolanda на Євробаченні-2024, і про що вона співає — читай у нашому матеріалі.

Представниця Португалії на Євробаченні-2024

Іоланда Коста, відома як Iolanda, португальська співачка та авторка пісень, стала відомою після участі в першому сезоні португальського пісенного шоу Uma canção para ti, яке транслювалася телеканалом TVI у грудні 2008 року.

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Хто така Iolanda

Португальська поп-співачка й авторка пісень Iolanda каже, що ставиться до співу та музики з пристрастю. Про те, що її доля — бути на сцені, зрозуміла ще в 14 років, коли вперше перемогла на пісенному конкурсі вдома, в Португалії.

Дівчина народилася в приморському містечку Фігейра-да-Фош, а у 17 років переїхала до столиці, Лісабону, де закінчила консерваторію.

Спочатку Iolanda виступала на малих сценах — в місцевих ресторанах, а потім набралася сміливості й стала брати участь у національних пісенних конкурсах.

Поїхала до Великої Британії, де навчалася написання пісень в Британсько-Ірландському інституті сучасної музики в Університеті Сассексу.

Минулого року 29-річна Iolanda випустила свій перший дебютний альбом під назвою Cura.

Пісні, які пише співачка, — це суміш поп-музики та сучасного ритм-енд-блюзу з нотками традиційної португальської музики.

На конкурс Євробачення-2024 Iolanda потрапила після участі в португальському Festival da Canção 2024. Перемога на конкурсі й стала її путівкою в Мальме.

Iolanda — Grito про що пісня учасника Євробачення-2024

Grito написали разом Іоланда Коста та Альберто Ернандес для участі у португальському Festival da Canção 2024. Співачка описала свою пісню, як крик самозахисту та віри в себе.

Це пісня про самопізнання та заклик не боятися дивитися на світ широко і шукати в ньому нові можливості. Навіть, якщо це буде важко, потрібно пройти внутрішню трансформацію та зберігати стійкість.

В пісні співачка розмірковує про те, як загоїти минулі рани та прийняти своє справжнє Я.

Grito: переклад пісні на українську мову

Кричати

Я чув, відчував, тіло несе,

Ми продовжували так, одне й інше, одне й інше, одне й інше, одне й інше,

Я вільно падаю, повідомлю, коли я доберуся до мети.

Я здаюся тут, потроху.

Довгими кроками, застряг у грі.

Я хочу відпустити те, що заподіяло мені біль,

Я прошу зірку-матір, щоб день знову зійшов.

(Він усе ще горить) Я трансформував кожен свій вірш (Він усе ще горить),

І здався за мужність, яка все ще горить, все ще горить,

Ударив світло в груди й відкрив,

Я полум’я, яке все ще горить, все ще горить, все ще горить.

Сьогодні я хочу довести собі,

Що я можу бути ким захочу (Ким захочу).

Збираю за столом тих, хто мене дуже любить,

Прощаю тих, хто хотів бачити мої страждання.

Мене не обдурити (Ні, ні),

Я будь-якого розміру (Я є).

Я досі пам’ятаю, коли був маленьким,

Спочатку я мріяв.

Довгими кроками, застряг у грі,

Я хочу відпустити те, що завдало мені болю,

І я прошу зоряну матір, яка змушує день народжуватися заново.

(Все ще горить) Я трансформував кожен свій куплет (Все ще горить)

І піддайся мужності, яка все ще горить, все ще горить.

Удар світло собі в груди і відкрий,

Я полум’я, яке все ще горить, все ще горить, все ще горить,

Я полум’я, яке все ще горить, все ще горить,

Я полум’я, яке все ще горить, все ще горить,

Гори, гори, гори,

Я трансформував кожен свій вірш,

І віддався мужності, яка все ще горить, все ще горить

Ударив світло в груди і відкрив

Я — полум’я, яке все ще горить, все ще горить, все ще горить.

Iolanda — Grito: відео виступу на Євробаченні-2024

Вже відомі результати другого фіналу Євробачення, дізнавайся, кого визнали достойними фіналу.

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