Iolanda — Grito на Євробаченні-2024: Португалія в стилі сучасного ритм-енд-блюзу

Португалію на Євробаченні 2024 представляє співачка Iolanda (Іоланда Коста). Вона вдало виступила у першому півфіналі в Мальме 7 травня з піснею Grito й пройшла в фінал конкурсу, який відбудеться 11 травня, в суботу. Iolanda виступатиме під номером 18.
Що відомо про представницю Португалії Iolanda на Євробаченні-2024, і про що вона співає — читай у нашому матеріалі.
Іоланда Коста, відома як Iolanda, португальська співачка та авторка пісень, стала відомою після участі в першому сезоні португальського пісенного шоу Uma canção para ti, яке транслювалася телеканалом TVI у грудні 2008 року.
На міжнародному конкурсі Євробачення-2024 вона представляє свою країну з піснею Grito (Крик).
Португальська поп-співачка й авторка пісень Iolanda каже, що ставиться до співу та музики з пристрастю. Про те, що її доля — бути на сцені, зрозуміла ще в 14 років, коли вперше перемогла на пісенному конкурсі вдома, в Португалії.
Дівчина народилася в приморському містечку Фігейра-да-Фош, а у 17 років переїхала до столиці, Лісабону, де закінчила консерваторію.
Спочатку Iolanda виступала на малих сценах — в місцевих ресторанах, а потім набралася сміливості й стала брати участь у національних пісенних конкурсах.
Поїхала до Великої Британії, де навчалася написання пісень в Британсько-Ірландському інституті сучасної музики в Університеті Сассексу.
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Минулого року 29-річна Iolanda випустила свій перший дебютний альбом під назвою Cura.
Пісні, які пише співачка, — це суміш поп-музики та сучасного ритм-енд-блюзу з нотками традиційної португальської музики.
На конкурс Євробачення-2024 Iolanda потрапила після участі в португальському Festival da Canção 2024. Перемога на конкурсі й стала її путівкою в Мальме.
Grito написали разом Іоланда Коста та Альберто Ернандес для участі у португальському Festival da Canção 2024. Співачка описала свою пісню, як крик самозахисту та віри в себе.
Це пісня про самопізнання та заклик не боятися дивитися на світ широко і шукати в ньому нові можливості. Навіть, якщо це буде важко, потрібно пройти внутрішню трансформацію та зберігати стійкість.
В пісні співачка розмірковує про те, як загоїти минулі рани та прийняти своє справжнє Я.
Кричати
Я чув, відчував, тіло несе,Ми продовжували так, одне й інше, одне й інше, одне й інше, одне й інше,Я вільно падаю, повідомлю, коли я доберуся до мети.Я здаюся тут, потроху.
Довгими кроками, застряг у грі.Я хочу відпустити те, що заподіяло мені біль,Я прошу зірку-матір, щоб день знову зійшов.
(Він усе ще горить) Я трансформував кожен свій вірш (Він усе ще горить),І здався за мужність, яка все ще горить, все ще горить,Ударив світло в груди й відкрив,Я полум’я, яке все ще горить, все ще горить, все ще горить.
Сьогодні я хочу довести собі,Що я можу бути ким захочу (Ким захочу).Збираю за столом тих, хто мене дуже любить,Прощаю тих, хто хотів бачити мої страждання.Мене не обдурити (Ні, ні),Я будь-якого розміру (Я є).Я досі пам’ятаю, коли був маленьким,Спочатку я мріяв.
Довгими кроками, застряг у грі,Я хочу відпустити те, що завдало мені болю,І я прошу зоряну матір, яка змушує день народжуватися заново.
(Все ще горить) Я трансформував кожен свій куплет (Все ще горить)І піддайся мужності, яка все ще горить, все ще горить.Удар світло собі в груди і відкрий,Я полум’я, яке все ще горить, все ще горить, все ще горить,Я полум’я, яке все ще горить, все ще горить,Я полум’я, яке все ще горить, все ще горить,Гори, гори, гори,Я трансформував кожен свій вірш,І віддався мужності, яка все ще горить, все ще горитьУдарив світло в груди і відкривЯ — полум’я, яке все ще горить, все ще горить, все ще горить.
Вже відомі результати другого фіналу Євробачення, дізнавайся, кого визнали достойними фіналу.
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