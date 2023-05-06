Коварная плесень в ванной комнате: как убрать ее раз и навсегда

Теплая ванна с пенкой и ароматическими маслами — место для релакса и отдыха после долгого рабочего дня. Однако этот райский уголок может нагло захватить плесень и придется долго отвоевывать свою территорию.
Появление плесени в ванной комнате не редкость, ведь там есть все идеальные условия для развития грибков: всегда сыро, тепло, нет доступа к проветриванию.
Возникновение плесени — угроза не только для эстетики помещения, но и для здоровья. Мы поделились действенными методами, которые помогут убрать плесень в ванной комнате.
С плесенью можно бороться очень долго, но тщетно. Дело в том, что сначала появляется грибница, от которой отходят отростки и плесень разрастается. Для удачного вывода грибка следует найти грибницу и уничтожить ее.
Уничтожить плесень важно, ведь грибные чешуйки распространяются в воздухе, попадают в человеческий организм и провоцируют различные заболевания: ОРЗ, бронхиальную астму и т.д.
Если появилась плесень в ванной, то тебя ждет непростая борьба. Лови подборку действенных методов, которые помогут ее уничтожить.
Когда раствор будет готов, промажь кистью все поверхности. Не избегай даже тех мест, где грибок не виден. Затем вымой и просуши ванну. Обязательно оставь дверь в помещение открытой хотя бы на сутки.
С плесенью может справиться не только сильная химия, а и обычные народные средства. Особенно они пригодятся тем, у кого есть аллергия или особая чувствительность к химическим средствам.
Этот состав хорошо поможет от плесени, однако заметь, что после обработки нельзя пользоваться помещением несколько часов.
Если какой-то способ не помог истребить плесень, проведи операцию повторно или выбери другой.
Не всегда причиной того, что плесень осталась, есть плохое средство. Иногда причиной становится недостаточная очистка поверхностей. Чтобы обезвредить грибок полностью, следует добраться до грибницы и уничтожить ее.
Вот как это сделать:
Гораздо проще предотвратить возникновение плесени, чем бороться с ней. Тем более, что в этом помогут очень простые способы:
Если тебя беспокоит конденсат на окнах — он тоже может стать причиной плесени. Вот несколько советов, которые помогут избавиться от конденсата на окнах.
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