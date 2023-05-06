Коварная плесень в ванной комнате: как убрать ее раз и навсегда

Теплая ванна с пенкой и ароматическими маслами — место для релакса и отдыха после долгого рабочего дня. Однако этот райский уголок может нагло захватить плесень и придется долго отвоевывать свою территорию.

Появление плесени в ванной комнате не редкость, ведь там есть все идеальные условия для развития грибков: всегда сыро, тепло, нет доступа к проветриванию.

Возникновение плесени — угроза не только для эстетики помещения, но и для здоровья. Мы поделились действенными методами, которые помогут убрать плесень в ванной комнате.

Как появляется и чем опасна плесень

С плесенью можно бороться очень долго, но тщетно. Дело в том, что сначала появляется грибница, от которой отходят отростки и плесень разрастается. Для удачного вывода грибка следует найти грибницу и уничтожить ее.

Уничтожить плесень важно, ведь грибные чешуйки распространяются в воздухе, попадают в человеческий организм и провоцируют различные заболевания: ОРЗ, бронхиальную астму и т.д.

Как избавиться от плесени в ванной: способы

Если появилась плесень в ванной, то тебя ждет непростая борьба. Лови подборку действенных методов, которые помогут ее уничтожить.

Промышленные средства

Медный купорос отлично справится с плесенью на стенах ванной. Для приготовления раствора следует развести 100 г вещества на 10 л воды.

Когда раствор будет готов, промажь кистью все поверхности. Не избегай даже тех мест, где грибок не виден. Затем вымой и просуши ванну. Обязательно оставь дверь в помещение открытой хотя бы на сутки.

Отбеливатель. Возьми средство с хлором, и сделай раствор: литр отбеливателя на ведро воды. Несмотря на неприятный жидкий запах, средство помешает повторному заражению грибком. Мыть поверхности в ванной после него не следует.

Возьми средство с хлором, и сделай раствор: литр отбеливателя на ведро воды. Несмотря на неприятный жидкий запах, средство помешает повторному заражению грибком. Мыть поверхности в ванной после него не следует. Приобрети промышленные средства для борьбы с плесенью в литровых бутылках. Им можно протереть стены и освежить атмосферу ванной.

Народные средства

С плесенью может справиться не только сильная химия, а и обычные народные средства. Особенно они пригодятся тем, у кого есть аллергия или особая чувствительность к химическим средствам.

Уксус и сода . Если ты заметил (-ла) появление плесени в ванной, этот метод универсальный солдат для борьбы с ней. Щедро засыпь пораженное место содой, а затем полей уксусом до появления пены. Когда пена осядет, вымой ванну мыльным раствором.

. Если ты заметил (-ла) появление плесени в ванной, этот метод универсальный солдат для борьбы с ней. Щедро засыпь пораженное место содой, а затем полей уксусом до появления пены. Когда пена осядет, вымой ванну мыльным раствором. Борная кислота. Хорошим вариантом для борьбы с плесенью может быть такая смесь: стакан воды, 50 г борной кислоты, полстакана уксуса и перекиси водорода.

Этот состав хорошо поможет от плесени, однако заметь, что после обработки нельзя пользоваться помещением несколько часов.

Еще одно хорошее средство — масло чайного дерева. Разведи одну – две ложки на стакан воды и обработай поверхности.

Если какой-то способ не помог истребить плесень, проведи операцию повторно или выбери другой.

Как правильно обработать поверхности от плесени

Не всегда причиной того, что плесень осталась, есть плохое средство. Иногда причиной становится недостаточная очистка поверхностей. Чтобы обезвредить грибок полностью, следует добраться до грибницы и уничтожить ее.

Вот как это сделать:

Обязательно работай в респираторе и перчатках, чтобы защитить себя от грибка.

Соскреби верхний слой черной плесени. Помни, даже если тебе удалось очистить ванну, корень остался невредимым.

Обработай поверхность строительным феном или пылесосом. Не открывай краны – воздух должен стать сухим.

Обработай противогрибковым раствором всю плитку, швы, потолок, пол, стенки. Места, где невооруженным глазом видна плесень, следует обработать более тщательно.

Оставь средство на несколько часов, затем вымой, высуши обработанные поверхности и проветри комнату.

Как предотвратить возникновение плесени

Гораздо проще предотвратить возникновение плесени, чем бороться с ней. Тем более, что в этом помогут очень простые способы:

Частое проветривание комнаты.

Исправная сантехника, которая не течет.

Вентилятор или полотенцесушитель.

Если тебя беспокоит конденсат на окнах — он тоже может стать причиной плесени. Вот несколько советов, которые помогут избавиться от конденсата на окнах.

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