Конденсат на окнах? Узнай о дешевом и эффективном способе, как от него избавиться

Утром мы идем к окну, чтобы поднять жалюзи, посмотреть погоду или проветрить комнату. В холодное время года на окнах с утра появляется конденсат. Он не дает четко рассмотреть улицу через окно, а также способствует развитию грибка и плесени.

Мы расскажем, как избавиться от конденсата на окнах в холодное время года.

Почему появляется конденсат

Прежде всего, ты должен/-на знать, что главными причинами появления конденсата на металлопластиковых окнах является влажность и контраст температуры.

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Чем выше влажность и температура в доме и ниже температура за окном, тем больше вероятность появления конденсата.

Как избавиться от конденсата на окнах

Конденсат следует убирать, потому что из-за него появляется грибок и плесень. Однако делать это можно не только с помощью бытовых средств, но и обыкновенной поваренной соли. Известно, что соль хорошо впитывает влагу, поэтому это дешевый и эффективный способ в борьбе с конденсатом.

Есть несколько вариантов, как использовать соль для предотвращения грибка и накопления излишней влаги на подоконнике.

Можно поставить на подоконник небольшую тарелку с солью. Сделайте самодельный “сушитель” — в большую пластиковую емкость насыпать соли и оставить на подоконнике.

Если ты увидел(-а), что через несколько дней соль на подоконнике затвердела, ее не стоит выбрасывать. Ты можешь использовать ее повторно. Нужно нагреть соль в микроволновке и снова поставить на подоконник.

Также чтобы конденсат на окнах накапливался меньше, следуй простым советам:

чаще проветривай комнату: как минимум 15-20 мин в день;

суши мокрые вещи на балконе;

всегда готовь еду с включенной вытяжкой;

регулярно протирай окна сухой тряпкой.

Кроме этого, обрати внимание на свое окно. На появление конденсата также влияют брак, нарушение целостности окна, неправильная установка, некачественная обработка откосов. Если заметил(-а) какие-либо дефекты, лучше обратиться к специалисту, чтобы он отремонтировал окна.

Зимой нужно заботиться не только об окнах, но и балконе. Раньше мы рассказывали, как утеплить балкон.

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