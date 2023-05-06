Підступна цвіль у ванній кімнаті: як прибрати її раз і на завжди

Тепла ванна з пінкою та ароматичними маслами — місце для релаксу та відпочинку після довгого робочого дня. Однак цей райський куточок може нахабно захопити цвіль й доведеться довго відвойовувати свою територію.

Поява цвілі ванній кімнаті не рідкість, адже там є усі ідеальні умови для розвитку грибків: завжди сиро, тепло, немає доступу до провітрювання.

Виникнення цвілі — загроза не лише для естетики приміщення, а й для здоров’я. Тож ми поділилися дієвими методами, які допоможуть прибрати плісняву у ванній кімнаті.

Як з’являється і чим небезпечна цвіль

З цвіллю можна боротися дуже довго, але марно. Річ у тім що спершу з’являється грибниця від якої відходять відростки й пліснява розростається. Тож для вдалого виведення грибка слід знайти грибницю й знищити її.

Знищити цвіль важливо, адже грибні лусочки поширюються у повітрі, потрапляють у людський організм та провокують різноманітні захворювання: ГРЗ, бронхіальну астму тощо.

Як позбутися цвілі у ванній: способи

Якщо з’явилася цвіль у ванній, то на тебе чекає непроста боротьба. Лови підбірку дієвих методів, які допоможуть її знищити.

Промислові засоби

Мідний купорос чудово впорається із пліснявою на стінах ванної. Для приготування розчину тобі слід розвести 100 г речовини на 10 л води.

Як розчин буде готовий, промаж пензлем усі поверхні. Не уникай навіть тих місць, де грибка не видно. Потім вимий та просуши ванну. Обов’язково залиш двері в неї відчиненими хоча б на добу.

Відбілювач. Візьме засіб із хлором і зроби розчин: літр відбілювача на відро води. Попри неприємний рідкий запах, засіб завадить повторному зараженню грибком. Мити поверхні у ванній після нього не треба.

Візьме засіб із хлором і зроби розчин: літр відбілювача на відро води. Попри неприємний рідкий запах, засіб завадить повторному зараженню грибком. Мити поверхні у ванній після нього не треба. Придбай промислові засоби для боротьби з пліснявою у літрових пляшках. Ним можна протерти стіни та освіжити атмосферу ванної кімнати.

Народні засоби

Та з пліснявою може впоратися не лише сильна хімія, а й звичайні народні засоби. Особливо вони стануть в пригоді тим, у кого є алергія чи особлива чутливість до хімічних засобів.

Оцет і сода. Якщо ти помітив (-ла) появу плісняви ​​у ванній, цей метод універсальний солдат для боротьби з нею. Щедро засипати уражене місце содою, а потім полити оцтом до появи піни. Коли піна осяде, вимий ванну мильним розчином.

Борна кислота. Так, гарним варіантом для боротьби з пліснявою може бути така суміш: склянка води, 50 г борної кислоти, пів склянки оцту та перекису водню.

Цей склад добре допоможе від плісняви, однак зауваж, що після обробки на можна користуватися приміщенням кілька годин.

Ще один хороший засіб — олія чайного дерева. Розведи одну – дві ложки на склянку води та оброби поверхні.

Якщо якийсь засіб чи спосіб не допоміг винищити цвіль, проведи операцію повторно або обери інший.

Як правильно обробити поверхні від плісняви

Та не завжди причиною того, що цвіль лишилася, є поганий засіб. Інколи причиною стає недостатнє очищення поверхонь. Щоб знешкодити грибок повністю, слід дістатися до грибниці й знищити її. Ось як це зробити:

Обов’язково працюй в респіраторі та рукавичках, щоб захистити себе від грибка.

Зіскреби верхній шар чорної плісняви. Пам’ятай, навіть якщо тобі вдалося очистити ванну, корінь залишився непошкодженим.

Оброби поверхню будівельним феном чи пилотягом. Не відкривай крани — повітря має стати сухим.

Оброби протигрибковим розчином всю плитку, шви, стелю, підлогу, стінки. Місця, де неозброєним оком видно плісняву, слід обробити ретельніше.

Залиш засіб на кілька годин, потім вимий, висуши оброблені поверхні та провітри кімнату.

Як запобігти виникненню цвілі

Набагато простіше запобігти виникненню плісняви, ніж боротися з нею. Тим пасе, що в цьому допоможуть дуже прості способи:

Часте провітрювання кімнати.

Справна сантехніка, яка не підтікає.

Вентилятор або сушарка для рушників.

Якщо тебе турбує конденсат на вікнах — він теж може стати причиною плісняви. Ось кілька порад, які допоможуть позбутися конденсату на вікнах.

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