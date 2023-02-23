Как очистить белую подошву до блеска: надежные методы

Белая обувь, будь то кеды или кроссовки — неотъемлемая часть любого базового гардероба. Светлую парочку можно носить как в теплые, так и в холодные времена года, если нет сильных морозов.
Но при частой носке белой обуви она быстро темнеет и появляются пятна. И если верх кроссовок можно спокойно постирать в машинке, то отбелить подошву — задание не из легких.
Как очистить белую подошву в домашних условиях — читай в материале.
Если хочешь отполировать любимую пару до состояния новой, воспользуйся следующими способами:
Желтизна на обуви — трудноудаляемая. Но все же проблема решается. Чтобы придать обуви белоснежный вид, следуй таким советам:
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