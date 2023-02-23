Как очистить белую подошву до блеска: надежные методы

Белая обувь, будь то кеды или кроссовки — неотъемлемая часть любого базового гардероба. Светлую парочку можно носить как в теплые, так и в холодные времена года, если нет сильных морозов.

Но при частой носке белой обуви она быстро темнеет и появляются пятна. И если верх кроссовок можно спокойно постирать в машинке, то отбелить подошву — задание не из легких.

Как очистить белую подошву в домашних условиях — читай в материале.

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Если хочешь отполировать любимую пару до состояния новой, воспользуйся следующими способами:

Возьми жесткую щетку и насыпь на нее порошок. Лучше использовать зубную, ведь тогда обувь можно лего очистить в труднодоступных местах. Смочи щетку и надень обувь на руку. Смочи ее теплой водой и аккуратно протри щеткой. Смой грязь под проточной водой и дай обуви высохнуть. Разведи стиральный порошок в миске с горячей водой. Оставь обувь отмокать в растворе на 30 минут. Возьми щетку и протри ею кроссовки. Убери грязь с помощью воды и полотенца. Высуши и носи дальше.

Как очистить подошву содой, лимоном или зубной пастой

В небольшой миске разведи соду с водой. Полученную массу нанеси с помощью щетки, аккуратно отмывая при этом грязь. Ополосни чистой водой и дай просохнуть. Возьми 30 г лимонной кислоты и разведи ее в стакане воды. После этого тебе понадобится микрофибра. Смочи ее в растворе, нанеси на обувь и протирай 5–10 мин. Смой под проточной водой всю грязь и просуши при комнатной температуре. Обычная зубная паста (белая, без синего и красного цветов) — отличный способ для чистки обуви. Для этого возьми старую зубную щетку и нанеси на нее пасту. Сполосни обувь в теплой воде. После этого протри зубной щеткой загрязненные места, смой водой и протри кроссовки или кеды полотенцем.

Как очистить белую подошву от желтизны

Желтизна на обуви — трудноудаляемая. Но все же проблема решается. Чтобы придать обуви белоснежный вид, следуй таким советам:

Купи меламиновую губку. Смочи ее в мыльном растворе и пройтись по поверхности.

Смочи ватный диск ацетоном и пройдись по желтым местам на обуви. Важно, что ацетон — довольно агрессивное средство, поэтому используй в меру, делай все очень аккуратно.

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