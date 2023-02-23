Як очистити білу підошву до блиску: надійні методи

Біле взуття, чи то кеди, чи кросівки — невіддільна частина будь-якого базового гардеробу. Світлу пару можна носити як у теплу, так і в холодну пору року, якщо немає сильних морозів.
Але, якщо часто носити біле взуття, воно швидко темніє і на ньому з’являються плями. І якщо верх кросівок можна спокійно випрати в машинці, то відбілити підошву — завдання нелегке.
Як очистити білу підошву в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Якщо хочеш відполірувати улюблену пару до стану нової, скористайся такими способами:
Жовтизна на взутті — проблема, з якою важко впоратися. Але все ж таки можливо. Щоб надати взуттю білосніжності, дотримуйся таких порад:
Раніше ми розповідали, як очистити сковорідку від нагару в домашніх умовах.
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