Як очистити білу підошву до блиску: надійні методи

Біле взуття, чи то кеди, чи кросівки — невіддільна частина будь-якого базового гардеробу. Світлу пару можна носити як у теплу, так і в холодну пору року, якщо немає сильних морозів.

Але, якщо часто носити біле взуття, воно швидко темніє і на ньому з’являються плями. І якщо верх кросівок можна спокійно випрати в машинці, то відбілити підошву — завдання нелегке.

Як очистити білу підошву в домашніх умовах — читай у матеріалі.

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Якщо хочеш відполірувати улюблену пару до стану нової, скористайся такими способами:

Візьми жорстку щітку і нанеси на неї порошок. Краще використовувати зубну, адже тоді взуття можна легко очистити у важкодоступних місцях. Змочи щітку та одягни взуття на руку. Змочи його теплою водою, після цього акуратно протри щіткою. Змий бруд під проточною водою і дай взуттю висохнути. Розведи пральний порошок у мисці з гарячою водою. Залиш взуття відмокати у розчині на 30 хвилин. Візьми щітку і протри нею кросівки. Видали бруд за допомогою води та рушника. Висуши та носи далі.

Як очистити підошву содою, лимоном або зубною пастою

У невеликій мисці розведи соду з водою. Отриману суміш нанеси за допомогою щітки, акуратно відмиваючи при цьому бруд. Сполосни чистою водою і дай просохнути. Візьми 30 г лимонної кислоти та розведи її в склянці води. Після цього тобі знадобиться мікрофібра. Змочи її в розчині, нанеси на взуття і протирай 5–10 хв. Змий під проточною водою весь бруд і просуши за кімнатної температури. Звичайна зубна паста (біла, без синього та червоного кольорів) — відмінний засіб для чищення взуття. Для цього візьми стару зубну щітку та нанеси на неї пасту. Далі сполосни взуття у теплій воді. Після цього протри зубною щіткою забруднені місця, змий водою і протри кросівки або кеди рушником.

Як очистити білу підошву від жовтизни

Жовтизна на взутті — проблема, з якою важко впоратися. Але все ж таки можливо. Щоб надати взуттю білосніжності, дотримуйся таких порад:

Купи меланінову губку. Змочи її в мильному розчині та пройдися по поверхні. Змочи ватний диск ацетоном і пройдися по жовтих місцях на взутті. Важливо, що ацетон досить агресивний засіб, тому використовуй небагато, роби все дуже акуратно.

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