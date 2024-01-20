Как определить размер бюстгальтера и чашки, чтобы его приобретение принесло удобство и комфорт

Бюстгальтер — элемент нижнего белья женщин, эволюционировавший из корсета. Он служит для эстетической функции и поддержания груди. Неправильно подобранный бюстгальтер может привести к дискомфорту и боли.

Поэтому очень важно регулярно измерять себя и выбирать правильный размер. Как самостоятельно определить размер чашки бюстгальтера в домашних условиях — читай в нашем материале.

Как определить размер бюстгальтера

Знать свои параметры — основа правильного подбора. Также необходимо разбираться в нынешних таблицах размеров бюстгальтеров.

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Правильно подобранный бюстгальтер:

лямки не врезаются в плечи и не спадают;

нигде не давит, не оставляет следов на коже;

ты вообще не чувствуешь бюстгальтера на себе.

Для безошибочного определения размера бюстгальтера вам нужно снять всего несколько мерок. Это:

объем под грудью;

обхват непосредственно груди.

Чтобы определить свой размер бюстгальтера, нужно:

Обернуть сантиметровую ленту вокруг грудной клетки, прямо под грудью. А полученные данные округлить до ближайшего целого числа. Именно эту цифру пишут перед буквой параметров изделия.

Как определить размер чашки бюстгальтера

Чтобы измерить размер бюста, нужно повернуть сантиметровую ленту вокруг самой выпуклой части бюста. Важно убедиться, что лента лежит ровно, не слишком туго и не слишком свободно.

Чашка определяется по формуле:

Обхват груди — объем под грудью = размер чашки. Разница в сантиметрах и определяет чашку.

7,5-10 см — А;

10-12,5 см — В;

12,5-15 см — С;

15-17,5 см — D;

17,5 – 20 см — Е.

Приведем пример

После осуществления всех необходимых измерений выяснилось, что обхват вашего тела под грудью 75 см, а груди 90 см. Из 90 вычитаем 75. Полученная цифра 15 см указывает на чашку “С”. В данном примере мы получили размер 75С. Можно выбирать обновку.

Объем, указанный в размере, предусматривает диапазон в ±2 см. Если, например, указан объем под грудью 80 см, то он подойдет девочкам с объемом под грудью от 78 до 82 см.

Важно помнить, что размер бюстгальтера может изменяться со временем, поэтому следует измерять себя ежегодно. Тело женщины изменяется из-за колебаний веса, беременности и старения — и эти изменения могут повлиять на размер бюстгальтера.

Надеемся, регулярно измеряя себя и выбирая правильный размер, ты будешь чувствовать себя удобно и комфортно.

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