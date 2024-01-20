Как определить размер бюстгальтера и чашки, чтобы его приобретение принесло удобство и комфорт

Бюстгальтер — элемент нижнего белья женщин, эволюционировавший из корсета. Он служит для эстетической функции и поддержания груди. Неправильно подобранный бюстгальтер может привести к дискомфорту и боли.
Поэтому очень важно регулярно измерять себя и выбирать правильный размер. Как самостоятельно определить размер чашки бюстгальтера в домашних условиях — читай в нашем материале.
Знать свои параметры — основа правильного подбора. Также необходимо разбираться в нынешних таблицах размеров бюстгальтеров.
Правильно подобранный бюстгальтер:
Для безошибочного определения размера бюстгальтера вам нужно снять всего несколько мерок. Это:
Чтобы измерить размер бюста, нужно повернуть сантиметровую ленту вокруг самой выпуклой части бюста. Важно убедиться, что лента лежит ровно, не слишком туго и не слишком свободно.
Чашка определяется по формуле:
Обхват груди — объем под грудью = размер чашки. Разница в сантиметрах и определяет чашку.
Обхват груди — объем под грудью = размер чашки. Разница в сантиметрах и определяет чашку.
7,5-10 см — А;10-12,5 см — В;12,5-15 см — С;15-17,5 см — D;17,5 – 20 см — Е.
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После осуществления всех необходимых измерений выяснилось, что обхват вашего тела под грудью 75 см, а груди 90 см. Из 90 вычитаем 75. Полученная цифра 15 см указывает на чашку “С”. В данном примере мы получили размер 75С. Можно выбирать обновку.
Объем, указанный в размере, предусматривает диапазон в ±2 см. Если, например, указан объем под грудью 80 см, то он подойдет девочкам с объемом под грудью от 78 до 82 см.
Объем, указанный в размере, предусматривает диапазон в ±2 см. Если, например, указан объем под грудью 80 см, то он подойдет девочкам с объемом под грудью от 78 до 82 см.
Важно помнить, что размер бюстгальтера может изменяться со временем, поэтому следует измерять себя ежегодно. Тело женщины изменяется из-за колебаний веса, беременности и старения — и эти изменения могут повлиять на размер бюстгальтера.
Надеемся, регулярно измеряя себя и выбирая правильный размер, ты будешь чувствовать себя удобно и комфортно.
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