Як визначити розмір бюстгальтера та чашки, щоб його придбання принесло тобі зручність та комфорт

Бюстгальтер — елемент спідньої білизни жінок, який еволюціонував із корсета. Він слугує для естетичної функції та підтримання грудей. Неправильно підібраний бюстгальтер може призвести до дискомфорту та болю.

Тому дуже важливо регулярно вимірювати себе та обирати правильний розмір. Як самостійно визначити розмір чашки бюстгальтера в домашніх умовах — читай у нашому матеріалі.

Як визначити розмір бюстгальтера

Знати свої параметри — основа правильного підбору. Також необхідно розбиратися в теперішніх таблицях розмірів бюстгальтерів.

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Правильно підібраний бюстгальтер:

лямки не врізаються в плечі та не спадають;

ніде не тисне, не залишає слідів на шкірі;

ти взагалі не відчуваєш бюстгальтера на собі.

Для безпомилкового визначення розміру бюстгальтера вам необхідно зняти всього декілька мірок. Це:

обсяг під грудьми;

обхват безпосередньо грудей.

Щоб визначити свій розмір бюстгальтера потрібно:

Обернути сантиметрову стрічку навколо грудної клітки, безпосередньо під грудьми. А отримані дані округлити до найближчого цілого числа. Саме цю цифру пишуть перед буквою в параметрах виробу.

Як визначити розмір чашки бюстгальтера

Щоб виміряти розмір бюста, потрібно обернути сантиметрову стрічку навколо найвипуклішої частини бюста. Важливо пересвідчитись, що стрічка лежить рівно, не надто туго і не надто вільно.

Чашка визначається за формулою:

Обхват грудей — об’єм під грудьми = розмір чашки. Різниця в сантиметрах і визначає чашку.

7,5-10 см — А;

А; 10-12,5 см — В;

В; 12,5-15 см — С;

С; 15-17,5 см — D;

D; 17,5 – 20 см — Е.

Наведемо приклад

Після здійснення всіх необхідних вимірів з’ясувалося, що обхват вашого тіла під грудьми 75 см, а грудей 90 см. Від 90 віднімаємо 75. Отримана цифра 15 см вказує на чашку “С”. В даному прикладі ми отримали розмір 75С. Можна сміливо вибирати обновку.

Об’єм, зазначений в розмірі, передбачає діапазон в ± 2 см. Якщо, наприклад, вказано об’єм під грудьми 80, то він підійде дівчатам з об’ємом під грудьми від 78 до 82 см.

Важливо пам’ятати, що розмір бюстгальтера може змінюватися з часом, тому варто вимірювати себе щорічно. Тіло жінки змінюється через коливання ваги, вагітність і старіння — і ці зміни можуть вплинути на розмір бюстгальтера.

Сподіваємось, регулярно вимірюючи себе та обираючи правильний розмір, ти будеш впевненою, почуватимешся зручно та комфортно.

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