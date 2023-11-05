Свідомий вибір, а не дань естетиці. Чому жінки дедалі частіше відмовляються від бюстгальтерів

У сучасному світі все більше людей починає відчувати власні бажання та потреби, віддаляючись від усталених суспільних наративів. Особливо це стосується тих людей, чиї права дуже довго утискали, а бажань — не бачили. І жінки також були серед них.
Нині індустрія все частіше відмовляється від носіння бюстгальтера, водночас де-не-де суспільство знову й знову підіймає цю тему: питання здоровʼя чи естетичності?
Чи справді бюстгальтери є необхідною річчю для здоровʼя жінки, чи це лише навʼязана індустрією річ — розповіли у Vogue.
Чимало разів кожна жінка чула, що носіння бюстгальтерів є обовʼязковим, адже вони підтримують груди й не дають їм обвисати. Проте одне наукове дослідження 2013 року, яке провів професор спортивної медицини в Університеті Франш-Конте дійшло висновку, що без бюстгальтера тіло підтримувало форму грудей самотужки.
А ось його використання у повсякденному житті навпаки сприяло обвисанню грудей без носіння бюстгальтера.
А ось його використання у повсякденному житті навпаки сприяло обвисанню грудей без носіння бюстгальтера.
Під час інших досліджень також було виявлено, що бюстгальтери є причиною болі та дискомфорту у грудях для багатьох жінок.
Чимало жінок від часу сексуальної революції перестали носити бюстгальтери. І не лише для того, аби заявити про важливі ідеї штучного уявлення про жіночність тих років: бігуді, накладні вії, корсети, обкладинки модних журналів.
Для багатьох ікон стилю та краси цей вибір був про зручність та опіку над собою.
Чимало жінок, що відмовилися від носіння бюстгальтера у звичному житті, стали уособленням феміністських думок того часу.
Серед відомих жінок з такою позицією — Джейн Біркін, що у 1969 році зʼявилася у напівпрозорій чорній короткій сукні без бюстгальтера на премʼєрі фільму Слоган.
Інша акторка — Сібілл Шепард — у такому образі з’явилася у фільмі Мартіна Скорсезе Таксист. Згодом вона обрала не носити бюстгальтер й у звичному житті. Не можна й не згадати Патті Смітт, Глорію Стайн та Кейт Мосс.
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Нині такий вибір стає все поширенішим, до нього приходять не лише зірки світового масштабу, а й звичайні жінки — українки зокрема. Адже багато хто з нас почав усвідомлювати важливість власного вибору, комфорту й робити вибір саме на користь цього, а не суспільно прийнятної естетики.
Разом з тим, для багатьох жінок є проблемою обвисання їхніх грудей. Чи можна їх підтягнути і які способи для цього існують, ми писали раніше.
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