Сознательный выбор, а не дань эстетике. Почему женщины все чаще отказываются от бюстгальтеров

В современном мире все больше людей начинает ощущать собственные желания и потребности, отдаляясь от устоявшихся общественных нарративов. Особенно это касается тех людей, чьи права очень долго ущемляли, а желания не видели. И женщины тоже были среди них.

Сейчас индустрия все чаще отказывается от ношения бюстгальтера, в то же время кое-где общество снова и снова поднимает эту тему: вопрос здоровья или эстетики?

Действительно ли бюстгальтеры являются необходимой вещью для здоровья женщины, или это только навязанная индустрией вещь, рассказали в Vogue.

Сейчас также смотрят

Наука о бюстгальтерах: необходимость или эстетическая прихоть?

Много раз каждая женщина слышала, что ношение бюстгальтеров — обязательно, ведь они поддерживают грудь и не дают ей обвисать. Однако одно научное исследование 2013 года, которое провел профессор спортивной медицины в Университете Франш-Конте, пришло к выводу, что без бюстгальтера тело поддерживало форму груди самостоятельно.

А вот его использование в повседневной жизни наоборот способствовало обвисанию груди без ношения бюстгальтера.

В ходе других исследований было обнаружено, что бюстгальтеры являются причиной боли и дискомфорта в груди для многих женщин.

Многие женщины со времен сексуальной революции перестали носить бюстгальтеры. И не только для того, чтобы заявить о важных идеях искусственного представления о женственности тех лет: бигуди, накладные ресницы, корсеты, обложки модных журналов.

Для многих икон стиля и красоты этот выбор был об удобстве и заботе о себе.

Кто из звезд не носил бюстгальтеры в повседневной жизни

Многие женщины, отказавшиеся от ношения бюстгальтера в привычной жизни, стали олицетворением феминистских мыслей того времени.

Среди известных женщин с такой позицией — Джейн Биркин, которая в 1969 году появилась в полупрозрачном черном коротком платье без бюстгальтера на премьере фильма Слоган.

Другая актриса — Сибилл Шепард — в таком образе появилась в фильме Мартина Скорсезе Таксист. Впоследствии она выбрала не носить бюстгальтер и в привычной жизни. Нельзя и не упомянуть Патти Смит, Глорию Стайн и Кейт Мосс.

Сейчас такой выбор становится все более распространенным, к нему приходят не только звезды мирового масштаба, но и обычные женщины — украинки в частности. Ведь многие из нас начали осознавать важность собственного выбора, комфорта и удовлетворенности и делать выбор именно в пользу этого, а не общественно приемлемой эстетики.

Вместе с тем для многих женщин является проблемой обвисания груди. Можно ли их подтянуть и какие методы для этого есть, мы писали ранее.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.