Здоровье и красота

Сознательный выбор, а не дань эстетике. Почему женщины все чаще отказываются от бюстгальтеров

Виктория Мельник, журналист сайта 05 ноября 2023, 10:00
бюстгалтер
Фото: Pexels

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