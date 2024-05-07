Как отстирать соевый соус с одежды: эффективные и дешевые способы, которые спасут вещи

Во время приготовления блюд или вкусного застолья случайно запачкал (-а) одежду соевым соусом? Не торопись расстраиваться, это пятно можно убрать очень легко. В нашем материале делимся лайфхаками, как отстирать соевый соус с одежды.

Как отстирать соевый соус с одежды

Кажется, что пятна соевого соуса с одежды вывести невозможно! Но несколько действенных способов, которые ты можешь применить в домашних условиях, все-таки есть. Если ты только испачкал (-а) вещь, лучше сразу начать выводить пятно.

Чем старше пятно, тем сложнее придется его выводить. Сначала следует знать, что такие пятна нельзя замачивать в горячей воде, тереть или высушивать феном.

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Только поставленное пятно от соевого соуса нужно промокнуть салфеткой, а затем замочить вещь в холодной воде. После этого можно использовать пятновыводитель, если он есть под рукой, и постирать в стиральной машинке.

Если пятновыводителя нет, отстирать пятно от соевого соуса можно смесью перекиси водорода и мыльного раствора. Смешай эти ингредиенты и нанеси на пятно. После этого постирай в машинке.

Действенным способом, чем вывести пятна от соевого соуса с одежды, есть уксус. 2 ст.л. уксуса нужно развести в теплой воде со стиральным порошком. Замочи вещь в растворе на несколько часов, а лучше на ночь. После этого следует постирать вещь в стиральной машине.

Если нужно срочно сделать что-нибудь с пятном, а под рукой ничего нет, присыпь пятно солью. Она впитает жир и запах соевого соуса. А когда вернешься домой, пятно можно будет отстирать другими способами.

Пятно от соевого соуса на белой одежде удачно убирает глицерин. Его капают на пятно и оставляют на 25-30 минут. После этого вещь нужно постирать.

Еще один простой и доступный способ — натереть пятно свежим картофелем. Картофельный крахмал отлично справляется с пятнами соевого соуса, однако придется потереть минут 10-15, а после этого постирать в машинке.

Раньше мы рассказывали, чем отстирать траву с одежды.

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