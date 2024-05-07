Як відіпрати соєвий соус з одягу: ефективні та дешеві способи, які врятують речі

Під час приготування страв чи смачного застілля випадково забруднив (-ла) одяг соєвим соусом? Не поспішай засмучуватися, цю пляму можна прибрати дуже легко. У нашому матеріалі ділимося лайфхаками, як відіпрати соєвий соус з одягу.

Як відіпрати соєвий соус з одягу

Здається, що плями соєвого соусу з одягу вивести неможливо! Але кілька дієвих способів, які ти можеш застосувати в домашніх умовах, усе ж є. Якщо ти тільки забруднив (-ла) річ, краще відразу почати виводити пляму.

Чим старша пляма, тим складніше доведеться її виводити. Спершу варто знати, що такі плями не можна замочувати в гарячій воді, терти чи висушувати феном.

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Щойно поставлену пляму від соєвого соусу потрібно промокнути серветкою, а потім замочити річ у холодній воді. Після цього можна використати плямовивідник, якщо він є під рукою, та випрати у пральній машинці.

Якщо плямовивідника немає, відіпрати пляму від соєвого соусу можна сумішшю перекису водню та мильного розчину. Змішай ці інгредієнти та нанеси на пляму. Після цього випери у машинці.

Дієвим способом, чим вивести плями від соєвого соусу з одягу, є оцет. 2 ст.л. оцту потрібно розвести у теплій воді з пральним порошком. Замочити річ у розчині на кілька годин, а краще на ніч. Після цього слід випрати річ у пральній машині.

Якщо потрібно терміново зробити щось із плямою, а під рукою нічого немає, присип пляму сіллю. Вона вбере жир і запах соєвого соусу. А після того, коли повернешся додому, пляму можна буде відіпрати іншими способами.

Пляму від соєвого соусу на білому одязі вдало прибирає гліцерин. Його крапають на пляму і лишають на 25-30 хвилин. Після цього річ потрібно випрати.

Ще один простий і доступний спосіб — натерти пляму свіжою картоплею. Крохмаль у картоплі справляється з плямами соєвого соусу, проте доведеться потерти хвилин 10-15, а після цього випрати у машинці.

Раніше ми розповідали, чим відіпрати траву з одягу.

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